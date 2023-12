Enfado de Alguacil con su plantilla: "El Andratx mereció haber empatado y llegar a la prórroga"

La Real Sociedad ha ganado al Andratx (0-1) en la Copa del Rey con el gol de André Silva en el minuto 56 de partido. Un partido muy sufrido para los vascos, en el que el conjunto mallorquín de Segunda Federación le plantó cara en todo momento a todo un equipo de Primera División y tuvieron sus oportunidades para llevar el encuentro a la prórroga.

Imanol Alguacil habló en la rueda de prensa post partido y se mostró muy descontento con el partido de los suyos. "Sufriendo porque no han acertado. Se merecían haber empatado y haber llegado a la prórroga. Han sobrado esos últimos 15 minutos, en los que hemos regalado mucho, nos han generado mucho y no puede volver a suceder. Felicitar al Andratx y cura de humildad para nosotros. Sabiamos que iba a ser complicado pero es que le hemos facilitado mucho, sobre todo, en esos últimos 15 minutos. No me ha gustado nada, nada y había gente muy importante, internacionales en el campo, la Real más potente que teníamos en estos momentos y han sido superiores a nosotros", explicó el técnico.

Imanol afirmó: "No todos estamos al mismo nivel y si los que tienen nivel no están al 100%... puede pasar lo que ha pasado, que un equipo de la categoría inferior, sea superior en momentos y te puedan ganar. Si hemos pasado de eliminatoria es porque el Andratx esas que ha tenido tan claras, no las han acertado".

El técnico se alegró por el pase de ronda, pero no de la manera que quería. "El objetivo era pasar, pero me hubiera gustado que hubiese sido de otra manera. Hay que ser autoexigentes, hemos hecho un mal partido y hay que reconocerlo. Hay que mejorar porque hoy no lo hemos pagado, pero en cualquier otra ocasión se podría haber pagado. Contentos no estamos, si porque hemos pasado, pero no por lo que hemos hecho", aclaró.