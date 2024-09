Empate en un derbi protagonizado por los radicales, en El Tertulión

En el 94:10 una carrera de Ángel Correa, un rebote y un remate a trompicones del delantero argentino niveló un derbi especulativo durante más de una hora y caótico después, con el 0-1 de Eder Militao en el 64, la suspensión temporal del duelo en el 69 durante 22 minutos -por el lanzamiento constante de objetos desde el 'Frente Atlético'- y el empate final, agónico, rojiblanco, entre la vorágine y el bochorno anterior.

EFE Militao celebra el gol al Atlético de Madrid (EFE)

Dos derbis radicalmente opuestos. El primero, hasta el 0-1 del conjunto blanco. El segundo, después, cuando se reanudó el partido. Entre medias, un hecho inadmisible en el fútbol y en cualquier deporte. Tras el gol del equipo visitante, cayó un mechero en el área de Courtois. Y después más. El portero del Real Madrid, con pasado en el Atlético, le entregó uno al colegiado, Busquets Ferrer, que se dirigió al delegado de campo para advertirlo.

El protocolo lo marca de forma explícita. La megafonía lanzó la primera advertencia. Otro objeto. Después, la segunda. Otro más. Una bolsa cayó al lado del guardameta belga. Los dos equipos al vestuario. De nada sirvió ni siquiera la petición de Koke Resurrección -el capitán-, Diego Simeone -el entrenador- o José María Giménez a los ultras del Atlético para frenar tal actitud. El encuentro se paró.

AFP7 vía Europa Press Ángel Correa del Atlético de Madrid celebra un gol durante el partido de fútbol disputado entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

Aún aguardó el equipo rojiblanco unos instantes más sobre el terreno de juego, cuando el Real Madrid ya había enfilado el camino al vestuario. Suspendido inicialmente durante 10 minutos el encuentro, se alargó más, con ambos equipos en los interiores del estadio. Después, se reanudó. Tuvo el 0-2 el Real Madrid. Y empató el Atlético. El 1-1 definitivo, con el suspense además del VAR, si era o no fuera de juego. No lo fue por milímetros.

simeone, contra courtois

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, declaró, sobre los incidentes en el derbi que motivaron la suspensión del encuentro durante 22 minutos por el lanzamiento de mecheros desde el Fondo Sur que "hay que sancionar a los que lanzan y a los que provocan", en referencia al cancerbero del Real Madrid.

Cordon Press Los ultras del Atlético de Madrid se encaran con la seguridad del Metropolitano.

"Mi opinión es que la gente que ha cometido incidentes que el club los sanciones. Esta gente no la necesitamos. Necesitamos a la gente que nos acompaña y nos apoya. Éstos perjudican al club, pero cuidado, eso no justifica el generar situaciones que generamos los protagonistas. Los protagonistas podemos ayudar a que las cosas no sucedan. Se debe sancionar a los que hacen incidentes y al que provoca. Se ve claramente cuando Courtois carga a la gente y se ríe".

el análisis de carlo ancelotti

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, reconoció que no se arrepiente de los cambios, al quitar del campo a los brasileños Vinícius y Rodrygo Goes, antes de ser empatado en el tiempo añadido por el Atlético de Madrid en el derbi del Cívitas Metropolitano, y explicó que fueron "por cansancio".

EFE MADRID, 29/09/2024.- Los jugadores del Atlético celebran tras marcar ante el Real Madrid, durante el partido de la LaLiga EA Sports que Atlético de Madrid y Real Madrid disputan este domingo en el estadio Civitas Metropolitano. EFE/JJ Guillén

"No me arrepiento, los cambios eran por el cansancio de los jugadores", justificó. "Es el fútbol porque cuando tienes ventaja y faltan cinco minutos tienes que defender, y lo hemos hecho muy bien todo el partido. En la última jugada han hecho un movimiento muy bueno, un pase filtrado perfecto y nos han marcado el gol", lamentó.

Pese a que se le escapó la victoria en el último suspiro, Ancelotti lanzó mensaje positivos desde la sala de prensa del Metropolitano.

"Es un empate bastante distinto porque estuvimos muy cerca de ganarlo pero puede pasar, el rival es muy fuerte, tiene muchos recursos y cualidades. Una pena que ha sido en el último minuto. Cuando nos adelantamos en el marcador lo hicimos muy bien, controlamos el partido y estuvimos cerca. Seguimos peleando, no nos vamos desesperados porque empatar aquí, teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado, puede ser un buen punto para el futuro", analizó.