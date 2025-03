Emilio Pérez de Rozas manda un aviso a Nico Williams tras sus polémicas palabras sobre Países Bajos: "Como Muhammad Ali"

España empató frente a Países Bajos (2-2) este jueves en Rotterdam en la ida de los cuartos de final de la UEFA Nations League con un gol de Mikel Merino en el descuento, que sirvió para aumentar la racha de partidos oficiales invictos (26). La vuelta tendrá lugar este domingo en Valencia a las 20:45.

Al finalizar el partido, Nico Williams, que anotó el primer gol de 'La Roja', hizo unas declaraciones que no sentaron nada bien en el combinado neerlandés. "Seguro de que en España les vamos a pintar la cara", dijo el jugador del Athletic en tono coloquial. Además, destacó que la selección siempre busca la excelencia: "Siempre queremos la excelencia, queremos ganar. Esta selección te inculca eso. Ahora tenemos muchas ganas de ir a Valencia y de ganar. Hemos demostrado que competimos y que no bajamos los brazos".

El seleccionador holandés contestó al 10 bilbaíno en rueda de prensa: "Lo que habla es por su cuenta. Yo como seleccionador de Holanda estoy orgulloso de nuestro partido. Sabemos que nos espera un partido durísimo, pero no lo vamos a poner fácil el domingo"

Y, Xavi Simons, jugador del RB Leipzig y canterano del Fútbol Club Barcelona se quedó muy sorprendido con las palabras de Nico Williams: "Uuuh… ¿Ha dicho eso? Bueno, está bien. Veremos el domingo". "¿Si me motiva esa frase? Si dicen eso es que están seguros de sí mismos. Está bien, son los actuales campeones de Europa. Hay que respetarlos y el domingo cuando pite el árbitro veremos lo que pasa", declaró el ex del París Saint Germain cuando fue preguntado al respecto por Miguel Ángel Díaz en El Partidazo de COPE.

El colaborador de la Cadena COPE fue preguntado por Carlos Sáez sobre las palabras del 10 de la selección española en Deportes COPE.

¿Igual es calentar algo el partido o vamos con todo para delante, Emilio? preguntaba el presentador de Deportes COPE. A lo que Pérez de Rozas contestaba: "Mira, Charlie, dentro de ocho días, dentro de ocho días, Tomás tendrá los mismos años que yo. Sí. Los mismos años, 72. Bueno, en 72 años, o 50 o 40, tú no sé si encuentras, ¿tú no encuentras cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve frases más dolorosas, más ofensivas que esas?"

A lo que Carlos Sáez respondía: "Muchas". Y el colaborador de Tiempo de Juego continuaba: "Yo las tengo en la cabeza. Pintar la cara. Pintar la cara es una cosa, pero ¿puedo decir alguna de las que tengo? No. Ah, no, mejor que no". Y Sáez decía: "No que nos cierran". "No, Charlie, lo que quiero decir es que es, es un... Primero que por eso he dicho la edad mía y la de Tomás, porque es como habla la juventud ahora".

"Nico Williams está todo el día con Lamine Yamal ahí de cachondeo, mandándose WhatsApps, hey, brother, ¿qué tal?, tal, me entiendes. Pues a estos tíos les vamos a pintar la cara", indicaba Emilio.

"Yo estoy con Tomás, ahora, después de decir esa frase, amigo, gana, ¿eh? gana, porque te has metido en un Cassius Clay, ¿eh? O sea, Cassius Clay, eh... Tú, Charlie, ni te acuerdas. Sí, hombre. Iba al ring y marcaba con una cruz donde iba a tirar al tío. O sea, y lo tiraba allí. Asalto tercero aquí lo tiró, en esta esquina, ¡pam! Pues eso, pues... Yo creo que Nico es de los tíos que puede cumplir, que puede cumplir", afirma Pérez de Rozas.

