El aviso de Manolo Lama a los jugadores de la selección española tras el empate contra Países Bajos: "Sufriremos"

España rescató este jueves un empate contra Países Bajos sobre la bocina gracias a un gol de Mikel Merino en el minuto 93 (2-2). Todo indicaba que el resultado final sería la derrota, pero ese tanto del centrocampista español en el descuento ha evitado que el combinado neerlandés afronte con ventaja el partido de vuelta del próximo domingo que se disputará en Mestalla.

Los pupilos de Luis de la Fuente fueron de más a menos en Róterdam. El inicio del encuentro fue cómodo y a los 10 minutos ya se había adelantado en el marcador gracias Nico Williams. Pero Cody Gakpo y Reijnders dieron la vuelta a un resultado, que terminó siendo un empate afortunadamente para España.

CUBARSÍ NO ESTARÁ EN MESTALLA Y DE LA FUENTE CITA A MARIO GILA

Pau Cubarsí regresará a Barcelona tras caer lesionado en el encuentro de la selección española en Róterdam. Y el seleccionador Luis de la Fuente, ante la baja del joven central, ha decidido citar para el partido del próximo domingo a Mario Gila, defensa de 24 de la Lazio.

"Pau anda con una molestia, no parece nada serio y creemos que va a estar en condiciones para el domingo, pero en previsión de que no se pudiese recuperar vamos a llamar a Mario Gila para cubrirnos las espaldas", anunció Luis de la Fuente en rueda de prensa a la conclusión del partido.

Cubarsí, junto a Pedro Porro, Fabián, Pedri y Curureñlla antes del partido

Gila, que es citado por primera vez por la absoluta, viajará directamente a Valencia el sábado para incorporarse a la dinámica de trabajo de la selección y estar a disposición de Luis de la Fuente para el encuentro que decidirá la eliminatoria ante Países Bajos en Mestalla.

AYOZE Y HATO SE PERDERÁN EL PARTIDO DE VUELTA POR SANCIÓN

Ayoze Pérez, quien fue amonestado este jueves, y el defensa neerlandés Jorrel Hato, que fue expulsado, serán bajas por sanción para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones, que se disputará este próximo domingo en Mestalla.

Y a ellos hay que sumar, tal y como ha confirmado Luis de la Fuente, la baja de Pau Cubarsí, quien se lesionó en el duelo de ida jugado en Róterdam.

España encaraba el duelo de Róterdam con ocho apercibidos de los que participaron en el partido: Robin Le Normand, Álvaro Morata, Lamine Yamal, Dani Olmo, Mikel Oyarzábal y Ayoze Pérez. De ellos solamente fue amonestado Ayoze, que causa baja para el encuentro de Mestalla.

El árbitro del Países Bajos - España saca una tarjeta amarilla durante el partido.

Países Bajos pierde a Hato, que fue expulsado por cartulina roja directa tras una entrada muy dura sobre el tobillo derecho de Le Normand. Esquivaron una amarilla que les habría hecho ser bajas Tijani Reijnders, Xavi Simons y Mats Wieffer, quienes sí estarán a disposición del técnico neerlandés, Ronald Koeman.

EL AVISO DE MANOLO LAMA A LA SELECCIÓN

Juanma Castaño, durante el 'Tiempo de Opinión' de El Partidazo de COPE, preguntó a los tertulianos si aprobaban a España tras su partido contra Países Bajos y les pidió una nota.

Mikel Merino celebra con Nico Williams el 2-2 de España contra Países Bajos

El primero en intervenir y el más contundente con su opinión fue Manolo Lama, que durante la retransmisión de Tiempo de Juego ya estaba fletando el barco para el Mundial de 2026, y dijo: "Ayer, Juanma, me preguntaste por el partido, dije que no me gustaba nada y han empatado".

Y agregaba: "Creo que España juega con intensidad, con ganas y cada uno de los jugadores se cree que cada partido es una final, podemos ganar un Mundial y lo que se nos ponga por delante".

Pero seguidamente el narrador mandaba un aviso a los jugadores de la Selección. "Pero si salimos al campo a pasearnos, a lucirnos, a relajarnos y pensando que vamos a ganar porque somos campeones de Europa, sufriremos. Y eso nos ha pasado hoy, que desde el 0-1 nos hemos desconectado", explicaba Manolo Lama.

"No había solidaridad, no ganábamos balones divididos, el equipo estaba partido y se nos han puesto 2-1. Creo que ha sido un toque de atención para que se den cuenta de que en el fútbol, aunque seas muy bueno y superior al rival, como no te pongas la pilas es muy difícil ganar", sentenció.

