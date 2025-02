Emilio Pérez de Rozas dicta sentencia con la carta del Real Madrid contra el estamento arbitral: "Se quitan las máscaras"

El tema central de este lunes está en la carta que el Real Madrid dirigió a la Federación Española de Fútbol quejándose del estamento arbitral y pidiendo una remodelación profunda.

Por ese motivo, la opinión de Emilio Pérez de Rozas y Tomás Guasch se centró en todo lo que tiene que ver con la polémica arbitral que afectó al equipo blanco en el partido del pasado sábado frente al Espanyol en el RCDE Stadium.

EFE CORNELLÁ - EL PRAT (BARCELONA), 01/02/2025.- El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé (i) cae derribado durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 de Laliga EA Sports que disputan hoy sábado el Espanyol y Real Madrid en el RCDE Stadium. EFE / Siu Wu

La opinión de ambos periodistas venía precedida de otra última hora que 'maquilla' la noticia que salía a media tarde desde los despachos del Real Madrid: la respuesta dura y contundente del presidente de LaLiga, Javier Tebas, que le recuerda al club que preside Florentino Pérez que, durante una reunión de 2023 en la que se habló de reformar el arbitraje, "el Real Madrid se opuso mostrándose tibio y sin proponer soluciones". Tebas se pregunta si el cambio de postura del Real Madrid en poco más de un año se debe a que si "en aquel momento, el presidente de la RFEF era Rubiales y Florentino Pérez miembro de la Junta directiva de la RFEF".

El Real Madrid, para echar más leña al fuego, emitió el domingo otro de sus famosos vídeos en los que ennumera todos los errores arbitrales de los que considera que ha sido víctima durante el partido.

PÉREZ DE ROZAS: "FUERA CARETAS"

Con todo ese caldo de cultivo, Emilio Pérez de Rozas cree que lo verdaderamente importante en esta cuestión es que "por fin el Real Madrid y su presidente se quitan las máscaras ya". Ahora, el escenario por el que decide moverse el equipo que preside Florentino Pérez pasa por que "ahora ya es una carta firmada por un ser superior dentro del club", nada que ver con los vídeos del canal oficial del Real Madrid en los que se critica duramente al arbitraje mientras las imágenes desfilan con música de tensión: "Ya no son las bromas ni las coñas de Real Madrid Televisión".

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid

Y es que la carta dirigida a la Federación ha ido con copia al Gobierno, a través del CSD. "Por cierto, al Consejo Superior de Deportes que le echó una mano al señor Laporta", recuerda Pérez de Rozas. "A ver si ahora le echó una mano también al señor Florentino Pérez", desliza.

"Me parece ciertamente bastante esperpéntico", concluye Pérez de Rozas, "que el Real Madrid, que como muy bien dice Simeone, lleva cien años con ayudas arbitrales, ahora proteste porque ciertamente tenían que haber exportado a ese muchacho, eso es verdad. Pero el Madrid es el Madrid y yo no quisiera ser el árbitro del partido del sábado". Cabe recordar que todavía no hay árbitros designados para el próximo partido del Real Madrid, frente al Atlético de Madrid.

LA IRONÍA DE GUASCH: "una jugada gris"

Tomás Guasch, sin embargo, tiró totalmente de ironía para explicar por qué Muñiz Ruiz no expulsó a Romero por la grave entrada a Mbappé: "Yo creo que fue una jugada gris, que dicen los sabios, una jugada confusa. Mucha gente alrededor de Romero y Mbappé, y al árbitro además le cegó el sol. Pasaban de las diez de la noche, pero así fue", comentó con sentido del humor.

"Cornellá es famosa por sus auroras boreales. Allí pasan cosas que no pasan en otros lados, más que en el norte de Europa", añadió.

Guasch comentó el detalle de que la Federación ha decidido que los colegiados Muñiz Ruiz e Iglesias Villanueva, que fueron los árbitros del encuentro, van a la 'nevera': "No sé, leo que han metido en la nevera los dos, el árbitro y el VAR, y me parece bien. Mbappé fingió y no fue amonestado. Nevera, querido, que no les falte el whisky. O lo tomamos a coña o no tiene solución esto. Ríamonos", concluyó con su habitual estilo irónico.