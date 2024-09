El elogio de Javier Tebas a Peter Lim que no ha gustado en Valencia: "Lo está haciendo perfecto"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó este miércoles que es “seguro” que el Valencia va a reanudar las obras del Nou Mestalla y agregó que espera que sea en diciembre: “Tenemos que entender lo que está pasando en el Valencia a nivel económico y de gestión deportiva. Peter Lim y sus gestores saben lo que están haciendo y dónde van, no sé si quieren vender, si lo supiera tampoco lo iba a decir, pero el estadio es muy importante”, dijo.

En esta línea, sobre si el máximo accionista del Valencia es un buen gestor deportivo, Tebas opinó que “en el Valencia hay que diferenciar dos cuestiones: a nivel económico, Peter Lim es un gestor económico perfecto y a nivel deportivo depende de los resultados”.

“Cuando el Valencia ganó la Copa del Rey (2019) creo que era un gran gestor deportivo. Ahora vamos a ver cómo termina la temporada”, señaló Tebas, que, sobre su cambio de opinión sobre Lim explicó que no le gustaba el modelo de 2014, pero ahora el de ahora sí. “Lim es un empresario importante en Singapur y siempre que vamos a esa zona colabora con LaLiga en general, no solo para su club. Conoce bien la zona y nos ayuda en ese aspecto”, finalizó.

El Barcelona puede fichar para suplir a ter stegen

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, explicó este miércoles que el Barcelona podría fichar a un portero con el mismo límite salarial que Marc-André Ter Stegen si la comisión médica de LaLiga ratifica el periodo de su baja.

“No he hablado con Joan Laporta de este tema, el comité médico de la Liga tiene que determinar si tiene el periodo de baja para que el Barcelona tome la decisión de si incorpora un portero o no. Si lo que se ha dicho es así y lo ratifica la comisión médica, podrían, si ellos quieren, incorporar a un jugador con el mismo límite salarial”, dijo.