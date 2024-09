Las opciones del Barcelona para sustituir a Ter Stegen

El Barcelona se ha encontrado con un grave problema tras la lesión de Ter Stegen este domingo ante el Villarreal. El portero alemán se veía obligado a abandonar el terreno de juego poco antes del descanso después de atrapar un balón por alto en un córner y caer mal con su rodilla derecha. Este lunes se confirmaron los peores pronósticos: rotura del tendón rotuliano. Ter Stegen quedó tendido sobre el césped del Estadio de La Cerámica entre evidentes síntomas de dolor hasta que pudo ser inmovilizado. El jugador culé no dejaba de llevarse las manos a la cara y estuvo varios minutos tendido sobre el terreno de juego hasta que fue sustituido por Iñaki Peña.

El portero fue intervenido este mismo lunes al mediodía por el doctor Joan Carles Monllau con la supervisión de los Servicios Médicos. Se espera que Ter Stegen esté de baja por próximos 8 meses, con lo que diría adiós a lo que resta de temporada.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Ter Stegen, lesionado en el Villarreal - Barcelona (Cordon Press)

Ahora el Barcelona se enfrenta a una decisión: fichar ya a un sustituto, pero solo podría ser un portero que estuviera como agente libre; esperar al mercado de invierno, donde sí que podría incorporar a cualquier portero para que ocupara la ficha del portero alemán; o no fichar a nadie y confiar en Iñaki Peña y Astralaga.

Helena Condis ha informado en Deportes COPE que el Barcelona parece que va a rastrear el mercado para cubrir la baja de larga duración de Ter Stegen. Este martes se reunirán Deco y Flick para tomar la decisión definitiva.

las opciones para la portería

Si finalmente el club azulgrana decide fichar ya a alguien, no tiene demasiadas opciones donde elegir a un portero que no tenga ficha con ningún equipo. Esta lista está compuesta por Keylor Navas, ex portero del Real Madrid y del PSG; a Claudio Bravo, que está retirado pero que esta mañana ya se ha ofrecido diciendo en una entrevista para @winwinallsports que “si el Barcelona me llama, estaré preparado”. Hay que recordar que el guardameta chileno ya estuvo en el equipo azulgrana, cuando fue fichado en verano de 2014, procedente de la Real Sociedad por 12 millones de euros. Siguió en la Ciudad Condal durante dos temporadas y acabó ganando la Liga de Campeones en 2015, el Mundial de Clubes, LaLiga y la Copa del Rey en dos ocasiones, y además de la Supercopa de Europa.

Otras opciones de porteros libres son Edgar Badía, ex del Elche; Sergio Rico, que jugó en el Sevilla y en el PSG y que se recuperó hace poco de una gravísima caída de un caballo; Tomas Vaclik,ex también del Sevilla; Antonio Adán o Jordi Masip, que jugó en el Valladolid y antes, en la cantera azulgrana. Un nombre que también ha sonado es el de Karius, ex portero del Liverpool.

Si el Barcelona decidiera esperar al mercado de invierno, el nombre que más se ha barajado es el de Álvaro Valles. El portero de Las Palmas fue uno de los mejores la pasada temporada y ahora se encuentra apartado del equipo al no querer renovar, cuando acaba contrato el próximo verano.