Durísimas sanciones a Ernesto Valverde y Alex Padilla tras sus expulsiones en La Cartuja

Durísima sanción para Ernesto Valverde, entrenador del Athletic de Bilbao, tras su expulsión el pasado domingo ante el Betis. Pese a la victoria de su equipo, el Txingurri vio la roja después de protestar una decisión de Díaz de Mera. Ahora ha sido castigado con cuatro partidos por el Comité de Competición.

acta arbitral

Ernesto Valverde fue expulsado en el tiempo extra del partido contra el Real Betis por "protestar de forma ostensible y con aspavientos, saliendo del área técnica" una decisión arbitral. Así lo reflejó en el acta del encuentro el árbitro, Isidro Díaz de Mera, quien puntualizó además que "tras ser expulsado" el técnico del equipo rojiblanco se dirigió a él "con aplausos".

El colegiado castellano-manchego señaló además en el acta que Alex Padilla, portero suplente del Athletic, vio la roja unos instantes antes que Valverde "por introducir un balón desde el banquillo al terreno de juego con la intención de retrasar la puesta en juego del equipo adversario".

Durísima sanción

El entrenador del Athletic le han caído dos encuentros por sus protestas y otros dos por desconsideración hacia el colegiado. Así pues se perderá los partidos ante Alavés, Valencia, Girona y Villarreal. El castigo para Alex Padilla ha sido un poco menor: tres choques.