Los 'Bukaneros' anuncian una huelga de animación para el partido contra el Barcelona por el "más absoluto abandono institucional"

Los Bukaneros, grupo firmado por varias peñas del Rayo Vallecano, anunciaron a través de sus redes sociales una huelga de animación de 90 mitutos para el partido contra el Barcelona este domingo a las 21:30h.

Además, han cargado contra Martín Presa, presidente del club, por el "abandono de nuestro club y nuestro estadio". Pero eso no es todo. También avisaron: "El Rayo solo va a jugar única y exclusivamente entre dos Avenidas, una calle con nombre de payaso y otra con el de un teniente. Todo lo demás son curvas y las curvas son peligrosas".

Hay que recordar que, por ahora, el estadio del Rayo no cumple con la normativa para poder jugar una competición europea y es probable que se tengan que mudar a otro estadio de la comunidad. De hecho, el propio Presa afirmó que “el Rayo Vallecano tiene la obligación de afrontar un traslado a un estadio nuevo, con todos los medios de hoy en día".

"Decimos basta a la mierda en los accesos, a las cagadas de palomas en los asientos, a los focos que hay colgando por los pasillos, a la mil situaciones que resumen en una sola: la auténtica degradación que vive cada jornada nuestro Estadio y que solo retrata a su responsable directo y su relación persona con la higiene", continuaron diciendo los Bukaneros, en un retaila de quejas sobre el mal momento por el que está pasando el club en ciertos aspectos.