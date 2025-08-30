COPE
Los 'Bukaneros' anuncian una huelga de animación para el partido contra el Barcelona por el "más absoluto abandono institucional"

"Decimos basta a la auténtica degradación que vive cada jornada nuestro Estadio y que solo retrata a su responsable directo y su relación persona con la higiene", rezaba el comunicado.

Una grada del Estadio de Vallecas lleno antes de un partido

Una grada del Estadio de Vallecas lleno antes de un partido.

Los Bukaneros, grupo firmado por varias peñas del Rayo Vallecano, anunciaron a través de sus redes sociales una huelga de animación de 90 mitutos para el partido contra el Barcelona este domingo a las 21:30h.

Además, han cargado contra Martín Presa, presidente del club, por el "abandono de nuestro club y nuestro estadio". Pero eso no es todo. También avisaron: "El Rayo solo va a jugar única y exclusivamente entre dos Avenidas, una calle con nombre de payaso y otra con el de un teniente. Todo lo demás son curvas y las curvas son peligrosas".

Hay que recordar que, por ahora, el estadio del Rayo no cumple con la normativa para poder jugar una competición europea y es probable que se tengan que mudar a otro estadio de la comunidad. De hecho, el propio Presa afirmó que “el Rayo Vallecano tiene la obligación de afrontar un traslado a un estadio nuevo, con todos los medios de hoy en día".

"Decimos basta a la mierda en los accesos, a las cagadas de palomas en los asientos, a los focos que hay colgando por los pasillos, a la mil situaciones que resumen en una sola: la auténtica degradación que vive cada jornada nuestro Estadio y que solo retrata a su responsable directo y su relación persona con la higiene", continuaron diciendo los Bukaneros, en un retaila de quejas sobre el mal momento por el que está pasando el club en ciertos aspectos.

