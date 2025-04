La dura crítica de Pedro Martín tras la polémica del Villarreal - Real Sociedad: "Típica del fútbol español"

Los regalos defensivos y las decisiones del VAR, que invalidaron hasta tres goles al Villarreal, impidieron al equipo castellonense sumar los tres puntos ante una Real Sociedad que se mantiene en la lucha por entrar en la Liga Conferencia.

El conjunto de Marcelino García ha sido claramente superior a su rival, pero su debilidad defensiva, aprovechada por Oyarzabal, autor de los dos goles, la falta de contundencia en ataque y algunas decisiones del VAR le han impedido lograr el triunfo.

Hay que destacar que en el minuto 95 del partido, hubo una jugada muy polémica pedida por los jugadores del Villarreal. Un gol anulado que primero la asistente avisó al colegiado que había falta, mientras que el árbitro dejo continuar la jugada.

mikel oyarzabal, tras el partido

"En directo me da la sensación que es falta. La línea está levantando el banderín. Es fútbol, ellos estarán enfadados pero para mí es falta. La de Ayoze no la he visto", explicó Oyarzabal tras el partido.

LaLiga Mikel Oyarzabal puso las tablas en La Cerámica desde los once metros.

Además, habló del partido de su equipo: "Somos un equipo que aprieta y quita tiempo. He tenido la suerte de robarle el balón al portero. Visto el final de partido y cómo ha ido, creo que es un punto positivo. A todos nos gusta sumar de tres pero cambiar la dinámica de la semana pasada es bueno".

así se vivió en tiempo de jugo

Unos segundos de incertidumbre en 'Tiempo de Juego' donde Paco González pensaba que "lo daban", mientras que la asistente seguía marcando la falta y finalmente el tanto no subió al marcador, sin que hubiera sido revisado.

Imagen polémica de la falta de Pape Gueye al jugador de la Real Sociedad

"Hay un braceo de los dos, pero el que lleva enganchado como si fuera un bolso el brazo de Pape Gueye es el jugador de la Real", explicó el director de 'Tiempo de Juego.

Por su parte, Pedro Martín, experto arbitral, calificó a Cuadra Fernández con “2 por las dos las dos rectificaciones VAR antes de los últimos minutos en los que ha anulado mal un gol del Villarreal porque el portero no le impedía ver la jugada. Además ha pitado una falta que es una falta típica del fútbol español. No se puede pitar y la pita”.