La dura crítica de Manolo Lama a Florentino Pérez por no acudir a la gala del Balón de Oro: "La pelota es mía"

Este lunes se celebra la gala del Balón de Oro en la que se entregará el premio al mejor jugador de la temporada pasada. Y la sorpresa ha llegado por la mañana, cuando el Real Madrid anunció que la expedición que iba a viajar a París, encabezada por Vinicius, no iba a acudir. En principio, todo hacía indicar que el delantero brasileño iba a ser el ganador del Balón de Oro de este año, pero la decisión del club blanco hacía ver que finalmente Vinicius no sería el ganador. Pese a estar nominados también Carlo Ancelotti a mejor entrenador y el club a mejor equipo de la temporada, nadie del Real Madrid viajó a la capital francesa.

EFE MADRID, 26/10/2024.- El delantero del Real Madrid Vinicius Jr. durante el partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports entre el Real Madrid y el FC Barcelona, este sábado en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Juanjo Martín

Este sorprendente vuelco de los acontecimientos indica que el ganador del premio será Rodrigo Hernández, el jugador del City que logró la Premier League y la Eurocopa con la selección española. El otro candidato a ganar era Carvajal, que al igual que Vinicius, ganó Liga y Champions League; además de conseguir también la Eurocopa.

Tras saltar la noticia, los compañeros de Deportes COPE Arancha Rodríguez y Melchor Ruiz informaron sobre la decisión del club de no viajar, pese a que Ancelotti parte como gran favorito para proclamarse el mejor entrenador por delante de los españoles Xabi Alonso, Pep Guardiola y Luis de la Fuente. La razón es que desde el Real Madrid se considera que no se le respeta porque se cree que por delante de Rodri estaría Dani Carvajal. Aunque se había especulado con que a lo mejor acabaría viajando Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del equipo merengue, al final tampoco él estará en la gala.

Cordon Press Vinicius, en el estadio Metropolitano durante el derbi madrileño 900/Cordon Press

Vinicius se había visto con el Balón de Oro debajo del brazo, e incluso tenía programado un acto con su marca de ropa para celebrarlo, como ha informado nuestra compañera Arancha Rodríguez, sin embargo, a lo largo de las últimas horas, desde su entorno le empezaron a transmitir la información de que no iba a ser galardonado, provocando así una gran desilusión en el jugador.

¿cómo es la votación?

100 periodistas, de los países que ocupan las 100 primeras posiciones del ranking FIFA, son los encargados de realizar las votaciones - Alfredo Relaño en España -.

Cada periodista vota a 10 jugadores y al que más le da son 15 puntos y a partir de ahí comienza a descender a un estilo semejante a las votaciones en el Festival de Eurovisión. Esta es una nueva votación, novedosa y por tanto al que le votes como primero tiene más valor que antes.

la crítica de manolo lama a florentino pérez

La decisión del Real Madrid de no viajar a París por el enfado al saber que Vinicius no ganará el Balón de Oro ha hecho que Manolo Lama, narrador del equipo blanco en Tiempo de Juego, critique la actitud del presidente blanco, Florentino Pérez, en un tweet puesto en la red social X: "La decisión de Florentino Pérez es la de un mal perdedor. ¿Dónde está el Fair Play el señorío y los valores? La pelota es mía y me voy a mi casa cabreado"