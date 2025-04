Las dudas de Pedro Martín sobre el polémico final de la primera parte del Valencia-Sevilla, que acabó en gol de Javi Guerra: "No sé por qué"

El jugador del Valencia Javi Guerra anotó el primer gol del encuentro ante el Sevilla en la última jugada de la primera parte de un partido que abrió la 31ª jornada en Primera División.

LaLiga Javi Guerra celebra el gol del Valencia-Sevilla

GOL ANULADO AL SEVILLA

El equipo visitante, a través de Lokonga marcó a la salida de un saque de esquina en el minuto 30, sin embargo, el equipo arbitral encabezado por Sánchez Martínez sobre el césped, anuló el gol por, supuestamente, haber salido el esférico por línea de fondo antes de que llegara el remate del jugador sevillista

penalti anulado

Antes de esa jugada, el VAR anuló un penalti de Gayá sobre Peque. Sánchez Martínez decretó la pena máxima, sin embargo, Pizarro Gómez que estaba al frente de la herramienta del videoarbitraje, llamó a su compañero para que revisara la jugada, y tras ello, cambió de opinión y anuló la pena máxima.

Imagen del VAR del penalti de Valencia-Sevilla

final del primer tiempo

El colegiado Sánchez Martínez decretó tres minutos de descuento al final de la primera parte y fue entonces cuando se produjo otra de las jugadas polémicas del encuentro.

Los del Sevilla pidieron penalti por un empujón de de Foulquier sobre Isaac Romero cuando estaba el tiempo cumplido.

La jugada de Foulquier e Isaac Romero al final del Valencia-Sevilla

El colegiado no señaló la pena máxima ni tampoco falta y en la siguiente jugada Javi Guerra acabó por marcar.

Heri Frade, que presentó el programa de este viernes de Tiempo de Juego, leyó en directo un mensaje de Pedro Martín, donde el especialista arbitral del programa líder de la radio deportiva española aseguraba que no entendía el por qué no había pitado o falta o final ya que el gol llegó 33 segundos después del tiempo cumplido, y además recordó que no se había visto la imagen del gol anulado al Sevilla.

El exjugador del Sevilla, Pepe Prieto, estuvo comentando el choque en Tiempo de Juego y también mostró sus dudas ante ese gol anulado al equipo andaluz: "La toma no es desde la línea, no está en el ángulo correcto. Parece que ha salido aparentemente, pero hay que verla con exactitudad".

victoria local

Ese gol de Javi Guerra acabó por dar los tres puntos a un Valencia que sumó la tercera victoria consecutiva y abre además un hueco de nueve puntos sobre el descenso.

El Sevilla, por su parte, cosecha la cuarta derrota consecutiva y su entrenador, García Pimienta, está en la cuerda floja y este choque en Mestalla ha podido ser su último encuentro al frente del banquillo hispalense.

900/Cordon Press García Pimienta, durante el Valencia-Sevilla

