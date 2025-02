La divertida reacción de Tomás Guasch cuando oye a Tebas llamar 'llorón' al Real Madrid: "Es lo que llaman en psicología..."

Este lunes fue noticia Javier Tebas, presidente de LaLiga, porque, entre otras cosas, llamó 'llorón' al Real Madrid.

En los 'Desayunos Deportivos' que organiza regularmente la agencia Europa Press, Javier Tebas, tuvo para 'repartir' entre el Barcelona y el Real Madrid.

Tebas se mostró muy crítico con el 'caso Negreira' y con el 'caso Dani Olmo'. Tebas recuerda que LaLiga tiene recurrida la inscripción cautelar de Dani Olmo y cree que no debería seguir jugando con el Barça. Del 'caso Negreira', insiste en que aunque la sanción deportiva haya prescrito, el caso sigue muy vivo en los tribunales.

Por otra parte, preguntado por las quejas arbitrales del Real Madrid, Tebas ha venido a decir que Florentino Pérez lo que quiere es desviar la atención de otros asuntos, como por ejemplo el cambio societario que pretende para el club.

El presidente de LaLiga se pregunta por qué Fede Valverde tuvo que desdecirse de sus palabras de apoyo a los árbitros y lamenta que el Madrid se haya convertido, en sus palabras, en un club llorón: "Aquí se ha construido un relato que no es verdad. Los árbitros se equivocarán y yo creo que hay que hacer una profunda reforma del Estamento arbitral. Lo venimos diciendo desde hace tiempo", avisó.

EFE Javier Tebas ofrece una rueda de prensa tras la reunión de la RFEF.

Tebas preguntó: "¿Por qué es muy importante analizar por qué digo llorón?", antes de pasar a explicarse: "El presidente del Real Madrid, hasta noviembre de 2023, fue miembro de la Junta Directiva de la Federación y no ha dicho nada. Para mí, es llorón porque no va a ganar nada, pero si gana, es gracias a que ellos han hecho el esfuerzo y han peleado contra las fuerzas del bien y del mal. Y si pierden, es gracias a una conspiración contra el Real Madrid".

"¡Por favor!", exclamó: "¡Ya empiezo a sentir vergüenza de lo que he vivido como madridista. El Madrid nunca ha sido un club llorón", afirmó con rotundidad.

LA AUSENCIA DE RESPUESTA EN EL REAL MADRID

Según la información que dio Melchor Ruiz en Deportes COPE, la reacción del Real Madrid a las palabras de Javier Tebas es el silencio más estricto.

Por mucho que el presidente de LaLiga critique diferentes aspectos que no le gustan de la forma de obrar de Florentino Pérez y del club, el Real Madrid no va a responder.

CORDONPRESS Florentino Pérez, durante un acto oficial en el Santiago Bernabéu

De hecho, Florentino Pérez ya dijo lo que tenía que tenía que decir en la reciente Asamblea de Socios sobre lo que pretendía Tebas y LaLiga con respecto al patrimonio del club. Así que, salvo que en el club entiendan que las manifestaciones de Javier Tebas sean susceptibles de ser denunciadas, el Real Madrid vuelve va a hacer oídos sordos a lo que diga el presidente de LaLiga.

LA INTERPRETACION DE TOMÁS GUASCH

Quien no se cortó a la hora de interpretar las explícitas declaraciones de Javier Tebas es el comentarista de Tiempo de Juego, Tomás Guasch.

Guasch tiró de su habitual sentido del humor y de sarcasmo para terminar dándole la razón a Tebas con respecto a si en el Real Madrid lloran de más o no: "Sí, estoy de acuerdo, es llorón. Es lo que en psicología llaman 'llorón estacional en fase aguda'", respondió.

Tomás Guasch quiso explicar su particular teoría: "Hasta ahora, el Real Madrid lloraba entre mayo y junio, en plena primavera, cuando se recogen las fresas, limones, nectarinas, nísperos... ¡Y Copas de Europa! Lágrimas de alegría y de risa, viendo rugir al alto. Ahora llora también en invierno, esta semana mismamente, tras tumbarle al Manchester City y a su filial", dijo en relación al Girona. "Me temo que no tiene remedio", concluyó.