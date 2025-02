La curiosa matización de Valverde después de salir en defensa del arbitraje: "Me conozco"

El uruguayo Fede Valverde se mostró comprensivo con el trabajo de los colegiados, intentando rebajar la crispación de las últimas semanas en el fútbol español, y exculpó a su compañero Jude Bellingham, por la expulsión que recibió en la última jornada, quedándose con el "carácter" que muestra dentro del campo.

"No soy quién para juzgar a un árbitro y otras personas que están haciendo su trabajo, al final somos todos humanos, podemos equivocarnos o hacer las cosas bien. A los árbitros se les critica mucho y cuando hacen las cosas bien jamás se les alaba en los buenos partidos", dijo Valverde en rueda de prensa.

El mensaje de Fede también fue dirigido a sus compañeros, para que nada de lo que ha ocurrido, según ha denunciado el Real Madrid y su técnico, Carlo Ancelotti, con los últimos arbitrajes en LaLiga afecte a los que están en el campo.

"Como uno de los capitanes creo que tenemos que seguir pensando en nosotros, dando lo máximo para ganar y por el club. Es lo más lindo, defender el escudo del Real Madrid y darlo todo dentro del campo", añadió.

EFE Valverde celebra el cuarto gol del Real Madrid contra el Celta en la Copa del Rey.

Valverde se posicionó del lado del inglés Jude Bellingham, entendiendo la queja que pudo realizar al colegiado en caliente en un partido.

"Jamás le diría a un jugador que no protestara porque vivimos el partido a mil, con la sangre caliente. Hay unos que lo viven de una forma, otros de manera diferente. Lo que yo quiero es que se dejen el alma dentro del campo y Jude demuestra carácter. Siempre quiere ganar y pelear, le ha tocado que le sacaran roja, pero contento de que dé el máximo, que demuestre garra dentro del campo. Lo acompañamos y sabemos que, como le pasó a él, le puede pasar a otro", defendió.

city

Valverde, dejó claro que deberán estar "concentrados y trabajar duro" para tener "una linda noche" este miércoles en la vuelta del 'playoff' de la Liga de Campeones ante el Manchester City, al que recibirán en el Santiago Bernabéu "un poco más tranquilos" por la pequeña ventaja de un partido de ida en el que se evidenció la "madurez" y la mejora "en muchas cosas" del equipo madridista más allá del estado de forma de su rival.

"Es un partido que define una eliminatoria. Sabemos lo importante que es ganar, estar concentrados y trabajar duro. Para mí es un placer seguir formando parte de este equipo, seguir cumpliendo partidos y objetivos a nivel grupal y personal. Uno siempre intenta dar el máximo a nivel individual, pero lo importante es el grupo, que estemos bien, fuertes y que todos trabajemos en defensa y en ataque para que sea una linda noche y poder clasificarnos", señaló Valverde este martes en rueda de prensa.

EFE Jude Bellingham celebra el 2-3 ante el Manchester City

El madridista pidió no caer en relajaciones pese a la ventaja del Etihad Stadium y de las palabras de Pep Guardiola diciendo que el Manchester City tiene un uno por ciento de opciones. "Me veo muy feliz del gran partido que hicimos en la ida y obviamente con mucha fe, con muchas ganas y muy motivado porque veo cómo está trabajando el equipo y como están mis compañeros de ganas, eso da una tranquilidad muy grande porque sabes que el equipo va a estar bien, concentrado y con todos dispuestos a dar el máximo", subrayó.

MENSAJE EN REDES SOCIALES

Tiempo después de su rueda de prensa, el propio Valverde matizó sus palabras en defesa del arbitraje a través de las redes sociales: "No quiero que me mal interprete nadie, pero sobre todo le quiero aclarar a nuestra afición; si hoy no hable de los arbitrajes que estamos sufriendo es porque ME CONOZCO, y debo centrarme en mañana"

"Todo el mundo ha visto lo que nos está sucediendo en esta liga, y no lo olvido, pero ahora debemos poner el foco en mañana, y yo estaré al 100% como siempre lo he estado", concluyó.