La divertida discusión viral en un partido de fútbol: "Que no juego de defensa... que soy delantero"

En las últimas horas se ha vuelto viral en las redes sociales un vídeo de un partido de fútbol inclusivo en el que uno de los jugadores se pelea con su entrenador tras negarse a jugar de defensa... El protagonista del mismo es Joaquín El Alegría, más conocido como Joaquinito, y milita en el AD Tiempo Libre.

La discusión ocurre en el descanso de un partido cuando Joaquinito se niega a entrar en el campo para jugar atrás: "Tú juegas en el Tiempo Libre, esto es un equipo donde decide el entrenador", le dice el míster. "Que no, carajo, que no. Que no me pongo defensa, que soy delantero", le responde Joaquín El Alegría que porta el número 11 en su camiseta.

La discusión se eleva y el entrenador le espeta: "Que no me chilles, fuera, le dice el entrenador. No aparezcas más". A lo que Joaquinito responde levantándose del banquillo y diciendo que se va a ir al Cádiz. La entidad amarilla ha aprovechado la viralidad del vídeo para hacerle un guiño con la frase "Joaquinito, aquí siempre tendrás tu casa". En el vídeo subido por la entidad amarilla se le ve subiendo las escaleras del Nuevo Mirandilla y anunciando su fichaje como narrador de los partidos de la Liga Genuine.



Joaquín El Alegría es conocido en la ciudad de Cádiz por sus apariciones en el Carnaval. También ha aparecido en más de una ocasión en los micrófonos de Movistar + dando su opinión sobre los partidos del equipo en los aledaños del Nuevo Mirandilla y llegó a ser comentarista de Footters, cadena que antes retransmitía partidos de 2ºB, por un día en un Cádiz B - Xerez DFC. Joaquinito, eso sí, ha pedido perdón a su entrenador.

"Los jugadores nos equivocamos a veces en el fútbol, lo siento perdona Antonio Pérez. Aquí no ha pasado nada, se que los entrenadores mandan", afirma en el vídeo de disculpa.