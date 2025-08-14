El dineral que costaría llevar el Villarreal-Barça a Miami: Si Roig invita a todos los socios va a dejarse un pastón

La Liga quiere que el Villarreal-Barça del próximo 20 de diciembre se dispute en Miami. Javier Tebas lleva años intentando llevar su campeonato a los Estados Unidos y tras la negativa recibida hace años, ha vuelto a intentarlo. El lugar elegido es el Hard Rock Stadium de Miami, sede de los Dolphins de la NFL y del Inter de Miami y con capacidad para 65.300 espectadores.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Hard Rock Stadium, estadio de los Miami Dolphins de la NFL.

pros y contras

Se trataría de la primera vez que se dispute un partido fuera de las fronteras españolas. Una decisión que no ha gustado a todos. El Real Madrid, por ejemplo, ha puesto el grito en el cielo y ha criticado que se desvirtuaría la competición. El Villarreal jugaría un partido menos como local y lo haría contra uno de los pesos pesados del torneo. Para el Barcelona, en el lado opuesto, no es lo mismo visitar La Cerámica que viajar a Miami.

El máximo mandatario de la entidad castellonense, Fernando Roig, ha declarado que está dispuesto a costearle el viaje y la entrada al partido a todos los aficionados groguets, pero sin dietas. Los que no quieran o no puedan cruzar el charco tendrán un importante descuento (un 20%) en el abono de la próxima temporada. Este año ser socio del club castellonense solo para LaLiga cuesta entre 245 y 900 euros.

Es una buena oportunidad para que la afición amarilla pueda ir a Miami, aunque el que quiera hacerlo se tendría que pagar el alojamiento y la comida, además del vuelo de regreso si quiere quedarse más tiempo. También está el problema de cómo viajar a Estados Unidos. No parece que el aeropuerto de Castellón pueda acoger todo el desplazamiento. El Villarreal tiene unos 19.500 abonados y si todos ellos quisieran ir harían falta un gran número de aviones. De hecho, parte del tráfico tendría que destinarse a otros recintos como Manises o Barajas.

Teniendo en cuenta que un billete de avión de ida y vuelta para Miami en esas fechas cuesta unos 1.000 euros y que acudan todos los socios, el Villarreal se dejaría casi 20 millones de euros entre vuelos y entradas para sus aficionados. Los boletos en los partidos del Inter de Miami como local suelen situarse entre los 70 y los 140 euros. A ello se suma, la posibilidad de coger un hotel en la zona de Miami Beach. Por ejemplo, para hospedarse en el San Juan Miami de cuatro estrellas, el precio de la habitación sería de entre 200 y 250 euros la noche para dicha fecha.