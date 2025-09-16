COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

SEGUNDA DIVISIÓN

Destituido el primer entrenador en Segunda División con tan solo cinco jornadas disputadas

El Castellón ha confirmado a primera hora de la mañana de este martes la destitución de Johan Plat.

Johan Plat

Johan Plat

Redacción Deportes

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Mediados de septiembre. Solo cinco jornadas disputadas, y ya se produce el primer relevo en un banquillo en Segunda División.

El Castellón ha confirmado a primera hora de la mañana de este martes que  Johan Plat deja de ser el entrenador del primer equipo castellonense.

En estas cinco jornadas, el Castellón ha sumado 2 puntos de 15 y es antepenúltimo, sin haber conocido todavía la victoria. 

El técnico neerlandés se hizo cargo del equipo en enero tras ser destituido Dick Schreuder y ascendió de ayudante a primer entrenador. Con Plat, el Castellón ha jugado 24 partidos que se saldaron con diez derrotas, ocho empates y cuatro victorias.   

Coge de manera interina el equipo el exfutbolista de Getafe, Valencia, Leed United o del mismo Castellón, Pablo Hernández. Un Pablo Hernández que actualmente se encontraba entrenando al filial del Castellón.

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking