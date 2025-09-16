Destituido el primer entrenador en Segunda División con tan solo cinco jornadas disputadas

Mediados de septiembre. Solo cinco jornadas disputadas, y ya se produce el primer relevo en un banquillo en Segunda División.

El Castellón ha confirmado a primera hora de la mañana de este martes que Johan Plat deja de ser el entrenador del primer equipo castellonense.

En estas cinco jornadas, el Castellón ha sumado 2 puntos de 15 y es antepenúltimo, sin haber conocido todavía la victoria.

El técnico neerlandés se hizo cargo del equipo en enero tras ser destituido Dick Schreuder y ascendió de ayudante a primer entrenador. Con Plat, el Castellón ha jugado 24 partidos que se saldaron con diez derrotas, ocho empates y cuatro victorias.

Coge de manera interina el equipo el exfutbolista de Getafe, Valencia, Leed United o del mismo Castellón, Pablo Hernández. Un Pablo Hernández que actualmente se encontraba entrenando al filial del Castellón.