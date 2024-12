La desconfianza de Siro López hacia el Real Madrid pese a tener al Barcelona a un punto: "Posición muy valorable"

La lucha por la primera posición en la clasificación de LaLiga se ha animado tras los resultados de este pasado fin de semana, con la derrota del Barcelona ante Las Palmas, y las victorias del Real Madrid y Atlético de Madrid frente al Getafe y Real Valladolid, respectivamente.

El Barcelona sigue liderando pero ha perdido la ventaja inicial con la que deslumbró el recién llegado Hansi Flick: ahora, el equipo azulgrana aventaja en tan solo un punto al equipo de Carlo Ancelotti (el Real Madrid, con un partido menos) y dos puntos con respecto al Atleti que entrena 'Cholo' Simeone.

EFE Hansi Flick durante el partido del Barcelona contra Las Palmas.

El Real Madrid hizo los deberes y ganó al Getafe. El equipo venía de encajar una dura derrota en la Champions League en Liverpool, en un partido bastante gris de Kylian Mbappé, y saber cómo podría reponerse el equipo madridista era toda una incógnita.

El que respira más tranquilo, sin duda, es Carlo Ancelotti. El técnico italiano sabe de la presión que existe sobre el puesto de entrenador en un club donde el Real Madrid, donde otros técnicos han perdido su puesto por menos. La victoria de este pasado domingo puede calificarse de balsámica.

EFE Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid

Aunque Ancelotti sigue sin sonreír y con un rictus todavía muy serio en las ruedas de prensa, el entrenador del Real Madrid ve brotes verdes en su equipo. A pesar de las lesiones, las tres derrotas en la Champions y el 0-4 en el Clásico, el equipo blanco ha marcado en las tres últimas jornadas de LaLiga nueve goles, ha enlazado tres porterías a cero consecutivas y le ha recortado ocho puntos al Barcelona.

Sin embargo, Ancelotti sabe que el equipo todavía tiene aún esta temporada la asignatura pendiente de jugar bien, pero subraya que su equipo es más compacto.

"A pesar de las dificultades, que son muchas, porque hemos tenido muchas lesiones, estamos ahí peleando, luchando. Lo que me da más confianza es que hemos vuelto a tener una buena actitud, a tener concentración, a tener espíritu. Y poco a poco los problemas que tenemos los vamos a resolver. Mientras estamos ahí peleando", destacaba Ancelotti este domingo.

El vestuario del Real Madrid, por su parte, respira cierto optimismo en la misma medida que sintió sorpresa cuando muchos aficionados le 'enterraron' hace tan solo unas semanas tras perder el Clásico. Los jugadores tienen claro que los títulos no se ganan en diciembre y confían en que la mala suerte con las lesiones se acabe de una vez.

SIRO LÓPEZ DESCONFÍA

De entre todos los comentaristas de la Cadena COPE, hay uno que se muestra esta temporada especialmente dudoso con el trabajo de Carlo Ancelotti: Siro López no cree que los tres puntos sumados frente al club azulón sirva para desterrar el debate en torno al entrenador.

Siro es claro al decir que "ese melón todavía no se ha cerrado". Se apoya al decir que no ve por ninguna parte "mejoría en el juego del Real Madrid", y eso es motivo más que suficiente para no fiarse de su posición actual en la clasificación: "Creo que su posición en la Liga es muy meritoria y muy valorable porque se ha vuelto a abrir la Liga", pero cree que el recorte de puntos de debe "más como fruto de los errores del Barcelona que de los aciertos del Real Madrid".

"No veo a un Real Madrid distinto al que perdió 0-4 contra el Barcelona o al que perdió contra el Milan. Yo creo que el calendario le ha sido favorable en lo que se refiere a LaLiga" y viendo su posición en la Champions League "no es precisamente para cerrar ningún tipo de melón", sentenció el periodista.