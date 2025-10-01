El derbi vasco se jugará el sábado 1 de noviembre en San Sebastián si la Copa lo permite

LaLiga hizo públicos este miércoles los horarios de la jornada 11 de LaLiga EA Sports, con el atractivo derbi vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Club programado para el sábado 1 de noviembre a las 18.30 horas.

Además, ese mismo día jugarán el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que recibirán a las 16.15 horas y a las 21.00 horas al Sevilla FC y al Valencia CF, respectivamente, mientras que el FC Barcelona visitará al Elche CF el domingo 2 de noviembre a las 18.30 horas.

Horarios 11ª jornada de LaLiga

Viernes 31 de octubre

21:00 Getafe - Girona

Sábado 1 de noviembre

14:00 Villarreal - Rayo Vallecano

16:15 Atlético de Madrid - Sevilla

18:30 Real Sociedad - Athletic

21:00 Real Madrid - Valencia

Domingo 2 de noviembre

14:00 Levante - Celta

16:15 Alavés - Espanyol

18:30 Barcelona - Elche

21:00 Real Betis - Mallorca

Lunes 3 de noviembre

21:00 Real Oviedo - Osasuna