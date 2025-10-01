COPE
Horarios 11ª jornada

El derbi vasco se jugará el sábado 1 de noviembre en San Sebastián si la Copa lo permite

Será el partido estrella de una 11ª jornada que se abrirá el viernes 31 de octubre con un Getafe-Girona y se cerrará el lunes 3 de noviembre con un Oviedo-Osasuna

Consulta los horarios de la 11ª jornada de LaLiga.

Europa Press

Publicado el

1 min lectura

LaLiga hizo públicos este miércoles los horarios de la jornada 11 de LaLiga EA Sports, con el atractivo derbi vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Club programado para el sábado 1 de noviembre a las 18.30 horas.

Además, ese mismo día jugarán el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que recibirán a las 16.15 horas y a las 21.00 horas al Sevilla FC y al Valencia CF, respectivamente, mientras que el FC Barcelona visitará al Elche CF el domingo 2 de noviembre a las 18.30 horas.

Horarios 11ª jornada de LaLiga

Viernes 31 de octubre

21:00 Getafe - Girona

Sábado 1 de noviembre

14:00 Villarreal - Rayo Vallecano

16:15 Atlético de Madrid - Sevilla

18:30 Real Sociedad - Athletic

21:00 Real Madrid - Valencia

Domingo 2 de noviembre

14:00 Levante - Celta

16:15 Alavés - Espanyol

18:30 Barcelona - Elche

21:00 Real Betis - Mallorca

Lunes 3 de noviembre

21:00 Real Oviedo - Osasuna

