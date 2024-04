La deportista española que se ha colado en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo

La delantera del Tigres de la UANL Jenni Hermoso, campeona del mundo con la selección española femenina de fútbol, figura entre las 100 personas más influyentes de 2024 para la revista Time. Hermoso fue la cara visible de la 'revolución' que vivió el fútbol español tras el beso no consentido que le dio el entonces presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, durante la entrega de medallas por la consecución del Mundial de Australia/Nueva Zelanda, en agosto pasado.

Rubiales fue inhabilitado durante tres años por la FIFA, presentó su dimisión y se enfrenta a un juicio por esos hechos, que podrían ser constitutivos de infracción penal si se consideran agresión sexual y coacciones a la jugadora. Junto a la delantera española, figuran en la lista de Time otros deportistas como el 'quarterback' estadounidense Patrick Mahomes, el campeón mundial de Fórmula Uno, el neerlandés Max Verstappen, el jugador de rugby sudafricano Siya Kolisi, la jugadora de baloncesto estadounidense A'ja Wilson y la luchadora indica Sakshi Malik.

El presidente de Argentina, Javier Milei; la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, Marina Silva; y la Fiscal General de Ecuador, Diana Salazar Méndez, también fueron incluidos en la lista de las cien personalidades más influyentes del mundo de la revista Time, revelada este miércoles.

Artistas, iconos, titanes, líderes, innovadores y pioneros son las etiquetas bajo las que la revista inscribió a los seleccionados este año. Los tres latinoamericanos fueron designados en la categoría de líderes, que encabeza Yulia Navalnaya, viuda del líder opositor ruso Alexei Navalni. La actriz estadounidense América Ferrera, de raíces hondureñas, fue elegida para encabezar la lista de los pioneros de este año.

