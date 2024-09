La denuncia de Mateu Lahoz por lo ocurrido con la redacción del acta con la expulsión de Lewandowski en Pamplona: “Me quedé a cuadros”

En LaLiga del 2022-23 se vivió una gran polémica durante el partido que enfrentaba a Osasuna y al Barcelona en el estadio de El Sadar, el 8 de noviembre. En el minuto 30, Robert Lewandowski vio la tarjeta roja después de que Gil Manzano le mostrara la segunda tarjeta amarilla tras un golpe con el codo en el rostro de David García. Previamente había visto otra cartulina por un agarrón sobre un jugador rojillo.

Al 'Pichichi' no le gustó nada la decisión del colegiado y se llevó la mano derecha junto a la nariz en un gesto que podría costarle muy caro ya que fue recogido por Gil Manzano en el acta: "Una vez expulsado y cuando se dirigía hacia la salida del campo, el jugador realizó dos veces un gesto de desaprobación de la decisión arbitral, consistente en llevarse el dedo a la nariz, y apuntando después con el pulgar hacia el árbitro. Cuando se disponía a abandonar el terreno de juego, repitió de nuevo el gesto mirando hacia el árbitro asistente Nº 1 y delante del cuarto árbitro".

Esa semana se dijo que lo que había hecho Lewandowski tiene en su país, Polonia, unas connotaciones que aluden a la chulería o la arrogancia e iba dirigido a Gil Manzano. La de Pamplona fue la segunda roja en la carrera de un jugador que no se iba a la calle antes de tiempo desde 2013 cuando militaba en las filas del Borussia Dortmund.

polémica sanción a lewandowski

El Comité de Competición sancionó con tres encuentros al futbolista polaco por su expulsión, con lo que se perdería los encuentros en el Camp Nou ante el Espanyol y el Getafe y la visita al Metropolitano, partido que se disputaría tras la Copa del Mundo celebrada en Catar. Tras esta sanción, la polémica se hizo mayor porque el Barcelona no se quedó con conforme con la sanción y recurrió al Tribunal Central Contencioso de Madrid, que le acabó concediendo una medida cautelar a su sanción de tres partidos. Esta decisión hizo que el polaco pudiera disputar el partido ante el Espanyol en el Camp Nou, el 31 de diciembre de 2022.

El club azulgrana apeló el castigo inicial, defendiendo que Lewandowski había mostrado "su descontento con el trato recibido por parte del árbitro principal del partido", mientras que el delantero también aseguraba que su gesto iba dirigido al técnico Xavi Hernández. Sin embargo, tanto el Comité de Apelación como el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) desestimaron las alegaciones del FC Barcelona, por lo que este decidió acudir al Tribunal Central Contencioso de Madrid, que le concedió la cautelar que permitirá al polaco jugar ante el Espanyol.

la denuncia de mateu lahoz

Paco González le preguntó a Mateu Lahoz en Tiempo de Juego sobre la polémica que había comentado alguna vez pero que no había terminado nunca de explicar. El ex árbitro recordó cómo fue el momento que vivió con la expulsión de Lewandowski en Pamplona: "Rubinos Pérez, segundo del Comité Técnico de Árbitros, estaba interactuando con Gil Manzano, que estaba en Pamplona. Estaba con el ordenador y se salió del reservado para seguir. Estaban con el tema de qué significaba en polaco tocarse la nariz. Me quedé a cuadros y lo dije. Preguntaron en la mesa qué significaba en polaco tocarse la nariz. En el siguiente partido fue el Barça – Espanyol y los directivos del Espanyol querían entrar en el vestuario, pero les dije que no podían, para preguntarme cómo se consiguió la cautelarísima. Fue muy incómodo. Yo dije que no tenía nada que ver en ese proceso. No sé si es una práctica habitual, pero se ha hecho muchísimo".

Ante esta explicación, Paco González aclaró qué suponía lo que había vivido en esa cena Mateu Lahoz: “Rubinos Pérez diría 'Si lo has hecho de esta manera, descríbelo de esta para que tengas razón y tenga castigo'. Si no es una falsificación del acta, es una inducción a la modificación”.

