Dennis González, en Tiempo de Juego, tras su medalla de plata: "La seguridad en ti mismo y la fuerza mental es muy importante"

Una semana después de arrancar los mundiales de natación de Singapur, España ha logrado dos medallas. Una de esas la ha conseguido Dennis González. El nadador español colgó la medalla de plata en la final de la rutina técnica del solo masculino. Tan solo le faltaron diez puntos (241,1667 unidades) más para llevarse una medalla de oro que cayó en el lado del nadador ruso Alexandr Maltsev al obtener una nota de 251,7133.

EFE Dennis González, primero por la izquierda, en el podio del mundial de natación.

un éxito más al bolsillo

Con la medalla de plata en Singapur, Dennis González sigue agrandando, a sus 21 años, su figura como nadador después de haber conseguido anteriormente un oro en solo libre en 2023, plata en dúo mixto y bronce en dúo mixto libre.

EFE El español se colgó la medalla de plata solo superado

sus declaraciones a tiempo de juego

Aprovechando la poca actividad deportiva del sábado, Albert Díez decidió hablar con Dennis en el Tiempo de Juego de la Cadena Cope para así saber cuales eran sus sensaciones después del esfuerzo realizado.

El de Rubí comenzó su intervención destacando lo importante que era para él la plata conseguida en la piscina del Arena del Campeonato Mundial de Acuáticos Singapur: "Tenía muchas ganas de nadar el solo sobre todo y al final así ha sido. Me ha costado muchísimo teniendo en cuenta que este año ha sido complicado porque he tenido fallitos. También tenía esa rabia y esas ganas de sacarlo y al final lo he conseguido".

Detrás de esta plata está la figura de Andrea Fuentes. La seleccionadora nacional tiene una influencia importante en Dennis y así mismo lo reconoció el nadador español: "No tengo duda de que no hubiese conseguido muchas cosas si no hubiese sido por ella. Ella misma siempre me ha dicho que la seguridad en ti mismo y la fuerza mental es muy importante. Esto es algo que se valora poco o que poca gente lo trabaja. Andrea siempre ha sido de trabajar por sentirnos seguros y por saber hacer algo que podemos defender".

La medalla de plata de Dennis no fue la única para España en la jornada del sábado. Iris Tió aumentaba la cosecha de medallas de la delegación española al colgarse el bronce en la final de solo técnico. Antes de acabar la entrevista, Dennis González quiso acordarse de la nadadora barcelonesa: "Gracias a ella, en gran parte, he mejorado muchas cosas. El hecho de trabajar a su lado y estar ahí cada día con ella es algo que me impulsa y me ayuda a mejorar muchos aspectos míos técnicos dentro del agua. Es una gran referente y el bronce es super merecidísimo".