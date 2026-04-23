DAZN desvela cuánto costará ver todo el Mundial

La plataforma DAZN cuenta en exclusiva con los derechos de retransmisión del Mundial de Fútbol 2026 en España. Y ver todos esos partidos, 104 en total, tendrá un coste de 19,99 euros. Así lo ha asegurado DAZN este jueves en un comunicado en el que apunta las condiciones de esta oferta.

Este pago será adicional al de la suscripción de DAZN. Solo estarán exentos de ello “los aficionados que cuenten con el plan Premium (en cualquier modalidad) o los planes Fútbol, Motor y Baloncesto en modalidad anual con pago único podrán vivir el Mundial sin coste adicional y sin necesidad de realizar ningún cambio en su suscripción".

Además, los clientes de Movistar+ podrán disfrutar de todos los encuentros del torneo a través del canal DAZN de sus dispositivos. El Mundial también se verá en abierto por RTVE. En el ente público se retransmitirá un partido por jornada de la competición durante la fase de grupos, entre ellos los más importantes de la Copa del Mundo, todos los de la Selección Española, el inaugural y el final. También se podrán ver los principales encuentros de octavos y cuartos de final, las dos semifinales, el tercer y cuarto puesto y la gran final.