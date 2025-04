David Sánchez saca pecho por Lamine Yamal cuando le preguntan si está 'crecido': "Si lo califican así desde Madrid..."

Lamine Yamal ha sorprendido con la respuesta que ha dado este martes cuando, en la rueda de prensa previa al partido que juega el Barça contra el Inter, le han preguntado si estaba 'crecidito'.

Javier Borrego Lamine Yamal, en la rueda de prensa previa al partido ante el Inter

Partimos de que Lamine tiene 17 años, se divierte dentro y fuera del terreno de juego, lo que puede llevar a pensar que a veces no se tome su profesión todo lo en serio que debiera, se tiñó el pelo de rubio en la final de Copa, luego sacó unas llamativas gafas de sol, no escatima en celebraciones... Y quizás por algunas declaraciones, no pocos le ven como 'agrandado'.

Comparado, en la rueda de prensa, con Leo Messi, Lamine respondió: "Mientras gane no me pueden decir nada; cuando me ganen, sí. No me comparo con él porque no me comparo con nadie, y mucho menos con Messi. Entonces lo dejo a vosotros", indicó a los periodistas, "porque nosotros entre nosotros pensamos en mejorar cada día más, en ser mejor que yo mismo al día siguiente. Entonces yo creo que esa comparativa no tiene sentido, con Messi menos aún. Intento disfrutar, ser yo mismo y hacer mi camino. Le admiro como el mejor jugador de la historia, pero no me comparo con él", afirmó.

LA DEFENSA DE DAVID SÁNCHEZ A LAMINE YAMAL

David Sánchez no pudo ser más claro con Manolo Lama cuando, en Deportes COPE, dio su opinión sobre la actitud del joven jugador del Barcelona.

El contertulio de El Partidazo de COPE cree que Lamine "más que de crecido, va de valiente, ¿no?".

EFE Pedri y Lamine Yamal celebra el 1-0 del Barcelona contra el Real Madrid.

Y cuando el futbolista dice a los periodistas que, mientras gane títulos no pueden criticarle, para David "quiere decir que él es consciente de que el día que vengan maldadas, le criticarán y le meterán el pecho que actualmente está sacando".

Por otra parte, el periodista cree que si al jugador, "desde Madrid se califica su actitud como de que va de crecido, quiere decir que Lamine Yamal va por el buen camino y que debe de seguir así".

Por último, tampoco cree que haya que sacar de contexto nada con respecto a su actitud: "Para mí, es un chaval de 17 años, que es normal, vive en una nube, lo está asimilando y es un valiente, repito, porque asume responsabilidad", valoró.