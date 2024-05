David Alonso, más líder en Moto3; Ogura se impone a Sergio García en Moto2

Sergio García sigue lider en Moto2

El piloto japonés Ai Ogura (Boscoscuro) ha logrado la victoria en la carrera de Moto2 del Gran Premio de Catalunya, sexta prueba del Mundial de motociclismo, ante el español Sergio García Dols (Boscoscuro), que se mantiene líder de la cilindrada intermedia con 21 puntos sobre, precisamente, Ogura. El hasta ahora segundo del campeonato, el estadounidense Joe Roberts (Kalex), solo pudo ser undécimo. El británico Jake Dixon (Kalex) cerró el podio en Montmeló.

A super solid day for @garciadols11 as he extends his #Moto2 Championship lead ??@Joerobertsracer is still in second but with this win @AiOgura79 is only 21 away from his teammate ??#CatalanGP?? pic.twitter.com/fiAlo26n5i — MotoGP™?? (@MotoGP) May 26, 2024

A pesar de las dificultades en el arranque, el 'poleman' García Dols retuvo la cabeza de carrera, aunque Fermín Aldeguer (Boscoscuro) tardó solo dos giros en superarle para comenzar a tirar con el de Burriana a su rueda. Ambos rompieron el grupo y lograron escaparse. El valenciano se mantuvo siempre pegado al murciano, que vio cómo se le complicaba la carrera cuando, en la vuelta 14, recibió una penalización de 'long lap' por pisar el verde. Sin embargo, no tuvo tiempo para cumplirla, ya que en el siguiente giro perdió el control de la moto y se fue a la grava.

García Dols se quedó en cabeza de carrera, pero su compañero de equipo, el japonés Ai Ogura (Boscoscuro), se acercó poco a poco. A cuatro vueltas del final, el nipón consiguió adelantarle y ya nadie pudo batirle, encabezando un podio que completaron García Dols y Dixon.

Mientras, Jeremy Alcoba (Kalex) firmó una meritorio cuarto puesto, Albert Arenas (Kalex) concluyó sexto, Marcos Ramírez (Kalex) fue séptimo y Alonso López (Boscoscuro), octavo. Fuera del 'Top 10' terminaron Jorge Navarro (Forward), duodécimo; Jaume Masià (Kalex), decimocuarto; Alex Escrig (Forward), vigésimo; Xavi Artigas (Forward), vigésimo primero; y Manu González (Kalex), vigésimo tercero. Aldeguer, Izan Guevara (Kalex), Daniel Muñoz (Kalex) y Arón Canet (Kalex), todos por caídas, no finalizaron la prueba en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Victoria y liderato para David Alonso en Moto3

En la primera carrera del día, el colombiano David Alonso (CFMoto) consiguió su segundo triunfo consecutivo, tras el de Le Mans, por delante de los españoles Iván Ortolá (KTM) y José Antonio Rueda (KTM), un resultado que le permite arrebatar el liderato a Dani Holgado (GasGas), sexto en Montmeló.

Con su cuarta victoria de la temporada, octava de su vida, Alonso consiguió recuperar la primera plaza del Campeonato del Mundo, que ya había saboreado tras su triunfo en el primer Gran Premio del curso. Con ello, domina la general de pilotos con 118 puntos, 14 más que el alicantino Holgado.

David Alonso is back on top of the the #Moto3 standings ??@daniholgado96 sits second with 14 points behind, @CollinVeijer95 in third ??#CatalanGP ?? pic.twitter.com/1bxDIGVcKX — MotoGP™?? (@MotoGP) May 26, 2024

El 'poleman' Ortolá retuvo su posición de privilegio una vez apagados los semáforos, mientras Holgado ascendía de la novena a la segunda posición en la salida. Sin embargo, solo un par de vueltas más tarde, el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna) se ponía en cabeza de carrera. Fueron unos primeros giros vibrantes en los que el liderato cambió de manos, con Holgado liderando a partir de la vuelta 5 y Ortolá replicando. Los dos españoles y el holandés permutaron sus posiciones y, por detrás, un nutrido grupo de unas 12 unidades esperaba cualquier tropiezo de los de delante.

Veijer parecía asentarse en la primera plaza a partir del octavo giro, mientras Holgado y Alonso libraban su particular batalla por el liderato del Mundial intercambiándose adelantamientos. El piloto colombiano, a ritmo de récord de la pista, asumió la cabeza de carrera en la vuelta 11 y trató de tirar con Ortolá y Veijer a su rueda y Holgado, José Antonio Rueda (KTM), David Muñoz (KTM) un poco por detrás.

En la última vuelta, Rueda se unió al trío de cabeza y sobrepasó al neerlandés para subirse al podio, que encabezó Alonso seguido de Ortolá. Además, Muñoz completó el 'Top 5' y Holgado tuvo que conformarse con el sexto puesto. Entre el resto de españoles, Adrián Fernández (Honda) cerró su participación décimo, Ángel Piqueras (Honda) fue duodécimo, Joel Esteban (CFMoto) terminó decimocuarto y Xabi Zurutuza (KTM), decimonoveno. Por último, David Almansa (Honda) no logró terminar la carrera por una caída.