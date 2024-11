El 'dardo' de Paulo Futre tras la derrota del Real Madrid en Liverpool: "Good morning..."

La derrota del Real Madrid en Liverpool este miércoles por 2-0 dará mucho que hablar, tanto dentro del equipo blanco como fuera de él.

Mbappé y ancelotti, señalados

Hay dos nombres propios en el Real Madrid que han terminado señalados tras el tropiezo en Liverpool: Kylian Mbappé y Carlo Ancelotti.

EFE Carlo Ancelotti, durante el encuentro en Anfield

Era el día marcado para que Mbappé demostrara el por qué de su fichaje por el Real Madrid, después de tantos años de idas y venidas entre el galo y el club de Florentino Pérez, y más con la lesión de Vinicius Jr.

Sin embargo, el encuentro de Mbappé fue muy gris, impreciso en los pases y que se acentuó con el fallo en el penalti que hubiera supuesto el 1-1.

Otro de los señalados es el entrenador Carlo Ancelotti. Irregular comienzo de temporada del Real Madrid que se ve en la Champions League donde está actualmente en el puesto 24º, la última plaza que clasifica para la siguiente ronda.

De nuevo, también ha recibido críticas por un planteamiento defensivo como realizó en otros encuentros como con el City el año pasado, pero con un peor final.

"El partido de hoy no era determinante", dijo Ancelotti.

"Hay que llegar entre los primeros 24. Llegaremos y competiremos en la Champions, como en los años pasados".

Sobre Kylian Mbappé, que falló un penalti y siguió con su lúgubre estado de forma de toda la temporada, Ancelotti le pidió que siga luchando y trabajando porque "este momento pasará".

"No tenemos que hacer muchas cosas con él. Está trabajando y se está adaptando bien. No le están saliendo las cosas, pero hay que ser pacientes porque es un jugador extraordinario".

FUTRE

La tristeza en el madridismo es directamente proporcional a la alegría en el antimadridismo y prueba de ello es el mensaje que ha dejado el exjugador del Atlético de Madrid Paulo Futre a través de las redes sociales, solo horas después de la debacle blanca en Anfield.

"Good morning my dear friends, how are you?" (Buenos días mis queridos amigos, ¿cómo están?), escribió el portugués en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Mbappé, Bellingham y Brahim, tocados en Anfield

Tras confirmarse este jueves la lesión muscular de Eduardo Camavinga que le mantendrá fuera de los terrenos de juego de dos a tres semanas, será el viernes cuando el técnico italiano Carlo Ancelotti pueda confirmar el estado de salud de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Brahim Díaz, quienes acabaron tocados el partido en Anfield.

EFE Jude Bellingham y Kylian Mbappe

Con la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda de Camavinga son ya siete los futbolistas con los que el técnico italiano no puede contar -David Alaba, Dani Carvajal, Eder Militao, Rodrygo Goes, Aurélien Tchouaméni y Vinícius Júnior-, a la espera de las pruebas médicas del viernes.

Mbappé, Bellingham y Brahim, tres futbolistas que disputaron el partido completo, han vuelto a Madrid aquejados de molestias.

Estas determinarán el alcance de las molestias, con solo dos días de margen hasta la disputa del próximo compromiso de Liga del Real Madrid, en el que recibe al Getafe el sábado (16:15 horas) en el Santiago Bernabéu.

