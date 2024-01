Dani Senabre señala el problema de los posibles sustitutos de Xavi en el Barcelona: "No me convence"

Este sábado el Barcelona perdió el tren de LaLiga tras perder abultadamente contra el Villarreal. Y esta derrota, unida a la de la Supercopa y a la eliminación en Copa del Rey han precipitado los acontecimientos enel conjunto azulgrana. Xavi Hernández no seguirá en el Barça a partir del 30 de junio.

El entrenador azulgrana salió a la rueda de prensa y comunicó su adiós del Barcelona a final de la presente camapaña. Y lo hizo con una sencilla explicación: "No quiero ser un problema para el Barcelona, quiero ser una solución. Pero la gran solución para mí pasa porque deje de ser entrenador el 30 de junio. Es lo mejor para el club".

Mensaje de unión de Joan Laporta

Joan Laporta, tras el anuncio de Xavi Hernández, quiso enviar un mensaje de unión este domingo. "He aceptado la fórmula de Xavi porque es una leyenda del barcelonismo y es una persona honesta que ama al club. Por todo ello confío en su compromiso hata el final", empezaba diciendo el presidente del Barcelona en un vídeo compartido en las redes sociales del club.

Y añadía: "Xavi me comunicó que a final de temporada se marcharía. Quería acabar la temporada y es él que me propone esta solución".

El máximo dirigiente del Barça visitó la Ciudad Deportiva Joan Gamper y dirigió unas palabras hacia a los jugadores de la primera plantilla azulgrana. Laporta reconoció que no esperaba estar en esta situación a estas alturas de la temporada y comentó: "Tenemos ganas de remontar esta situación, que no es agradable para nadie. Lo que requiere el momento es máxima unión. En el aspecto deportivo, en estos momentos, no están saliendo las cosas como habíamos planificado. Venimos de una temporada en la que ganamos LaLiga y la Supercopa de España y pensábamos que con una plantilla mejorada tendríamos mejores expectativas".

Pese a la crisis deportiva Laporta confía en sus jugadores. "LaLiga está difícil, pero todavía no está perdida. Tenemos que luchar por quedar lo mejor posible y sin descartar ganarla. También debemos poner todo lo que tenemos para intentar ganar la Champions, pero vamos paso a paso", subrayó.

El presidente del Barcelona también quiso mandar un mensaje a la afición tras lo sucedido en las últimas horas. "Tenéis que pensar que esta es una temproada complicada. Hemos tenido que ir a jugar a Montjuic, pero al final de este año volveremos al Camp Nou si no hay ningún imprevisto y todo va como estaba planificado. Quiero agradeceros vuestro compromiso porque vosotros como aficionados estáis respondiendo", explicó Laporta a los seguidores azulgranas.

Joan Laporta, durante la Asamblea General OrdinariaTwitter - Barcelona

Y prosiguió para finalizar: "Este sábado tuvimos la segunda mejor entrada en Montjuic, pero no es solo eso. Nos estáis animando en todo momento, sobre todo en estos momentos de máxima dificultad para el equipo. Y eso os lo quiero agradecer. Os pido que sigáis así y que sigáis viniendo a Montjuic para seguir animando al Barcelona".

La opinión de Dani Senabre sobre el futuro en el banquillo del Barcelona

Joseba Larrañaga aprovechó antes de 'El Tertulión de los domingos' para charlar calmadamente con Dani Senabre sobre la decisión de Xavi Hernández y sobre las palabras de Joan Laporta. "Ha sido un día surrealista. Me ha parecido todo muy teatral, auqnue esto no significa que no me crea nada de todo lo que ha dicho Laporta", comenzó diciendo el tertuliano de El Partidazo de COPE.

Y añadía: "Ha sido todo muy sentimental y el fútbol tiene que serlo pero para los seguidores. Para la gente que toma las decisiones el fútbol debería ser algo más frío o incluso más empresarial".

El presentador de El Partidazo de COPE afirmó que le sorprendió la sonrisa de Xavi a su llegada la Ciudad Deportiva Joan Gamper. A lo que Senabre respondió: "Se ha liberado y él es el gran ganador de todo esto. Xavi ha tomado la mejor decisión para sí mismo porque no va a tener el foco y dejará de ser la diana. Pero para el cub se ha abierot un desierto de cinco meses donde veremos cómo se comporta un equipo que sabe que su entrenador se marcha al final de temporada".

Xavi, atiende a los medios antes del entrenamiento del Barcelona previo al partido contra el Betis. EFE.

"Creo que Xavi empezó a perder peso enel vestuario cuando le cambiaron la convocatoria para jugar contra el Amberes. Obviamente cuenta con el apoyo de michos jugadores, pero hay otros que no están contentos", afirmó Senabre que continuaba con su análisis de la situación del Barcelona.

Por último Joseba le preguntó por su entenador favorito para suplir a Xavi y Senabre afirmó: "Ha salido una lista alucinante y Arteta es el que más me gusta. Pero si dividimos esa lista vemos que existe un denominador común, que es ser amgio de Deco".

"No sé si será bueno o malo, pero espero que ese no sea el criterio a seguir para elegir al nuevo entrenador del Barcelona", sentenció.

