La curiosa conversación entre Ángel García y Carlos Moyá durante el entrenamiento de Nadal: "Tú tienes uno"

Dos de nuestros referentes en los Juegos Olímpicos como son Rafa Nadal y Carlos Alcaraz ya se encuentran en París para preparar sus respectivas participaciones en la competición olímpica. Testigos de esos entrenamientos han estado nuestros compañeros Ángel García y José Luis Corrochano.

El primero en entrenar ha sido el tenista murciano que como apunta Corrochano fue un "entrenamiento muy divertido" con "muchas dejadas". En los últimos minutos estuvo presente su compañero en dobles, Rafa Nadal, que vio el entrenamiento de Alcaraz desde 'el burladero'.

El problema de la sesión de este martes, como ha informado nuestro compañero Ángel García, ha sido el techo que se ha tenido que techar por culpa de la lluvia y al cerrarse se genera mucha humedad y esa circunstancia no le gusta a nuestra delegación porque son más partidarios del clásico sol que suele predominar durante la disputa de Roland Garros.

En directo, durante la conexión en Deportes COPE, se cerró un entrenamiento para este jueves entre Nadal y Sasha Zverev de cara a seguir preparando la disputa de los Juegos Olímpicos. En el siguiente audio podrás escuchar cómo fue esta primera toma de contacto de Nadal y Alcaraz con la arena de la Philippe Chatrier.

Análisis de los comentaristas

Durante el programa del Deportes COPE de este martes, Corrochano señaló que ambos son "una de las parejas de los Juegos". Son muchos los deportistas que ya han querido hacerse fotos con ellos en la Villa Olímpica. Como ha apuntado Ángel, deportistas de hasta 50 países han querido conocer a dos de nuestras estrellas en París.

A la hora de analizar las opciones de ambos, Ángel García, que viaja con los dos tenistas por el mundo, ve más factible el oro en dobles porque "no hay especialistas y Nadal en esta pista se crece. No veo quiénes les puede ganar". En cuanto al torneo individual, Ángel señala que las opciones de Alcaraz dependerán de su forma física y a pesar de los últimos años de Nadal, no le descarta.

Por otro lado, Manolo Lama está convencido de que habrá un oro en el tenista, aunque no está seguro si en individuales o en dobles: "Cuando apuestas a seguro, alguna vez te sale mal, y cuando no piensas en ello, aparece. Alcaraz es el favorito número 1 en el cuadro individual"

Para Lama, la pareja Nadal-Alcaraz, "como nombre son oro, pero no es lo mismo que jugar". La pregunta que se hace Lama es saber si Alcaraz tirara de Nadal o será al revés.

Sobre este asunto, Ángel García informó que será Carlitos quien tire de la pareja: "La alegría es que los dos hayan nacido en España. Cerca de la medalla solo con nombrarlos".

Rafa Nadal mejora cien puestos

Rafa Nadal vio premiado su buen hacer en el torneo de Bastad (Suecia), puntuable para la ATP y que se disputó sobre tierra batida, con una mejora de cien posiciones en el ranking mundial antes de afrontar el reto de los Juegos Olímpicos de París. El ganador de 22 'Grand Slams' sufrió un buen ascenso en la clasificación mundial y pasó de la posición 261 a la 161.

Rafael Nadal celebra tras vencer al sueco Leo Borg en el Open Nordea de Tenis en BastadEFE

Como escuchamos al comienzo del programa de Deportes COPE, Ángel García estuvo presente en el entrenamiento del balear y fue muy curiosa la conversación con Carlos Moyá, entrenador de Rafa, a cuenta de los Roland Garros ganados por ambos - Nadal, 14 y Moyá, 1 -.

