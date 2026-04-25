Las cuentas del Barcelona para ganar LaLiga

El FC Barcelona se encuentra a un paso de proclamarse campeón de La Liga. Con una ventaja de 11 puntos sobre el Real Madrid y solo 15 puntos por disputarse, los catalanes tienen su primer 'match ball' para sentenciar el título la próxima semana.

Las cuentas para el alirón

La primera oportunidad llega este sábado a las 21:00h, cuando el Barça se enfrente a Osasuna. Una victoria colocaría al equipo azulgrana con una ventaja provisional de 14 puntos. La atención se centrará entonces en el partido del domingo a las 21:00h entre el Espanyol y el Real Madrid.

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Si el Real Madrid no logra ganar su encuentro, ya sea con una derrota o un empate, el Barcelona se coronará campeón de Liga matemáticamente el domingo por la noche. De darse este escenario, el equipo blanco podría tener que hacerle el pasillo en el Clásico del 10 de mayo.

En caso de que tanto el Barça como el Real Madrid ganen sus partidos, la emoción se trasladaría al Clásico de la jornada 35. En ese enfrentamiento directo, una victoria del Barcelona sería suficiente para cantar el alirón de forma definitiva.