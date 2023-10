El CTA traslada a Integridad las declaraciones de David López contra Ortiz Arias

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) trasladó este lunes al departamento de Integridad de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) las declaraciones del central del Girona David López, quien acusó al colegiado Miguel Ángel Ortiz Arias de "faltar al respeto" e insultar a los jugadores en el encuentro de Primera División 2023-2024 ante el Almería el pasado 22 de octubre, según un comunicado.

Sale a la luz un audio de Ortiz Arias sobre David López: "Lo peor de todo es que me toma el pelo" El jugador del Girona cargó duramente contra el colegiado en el descanso del encuentro ante el Almería. El CTA desmintió las palabras de David López. 23 oct 2023 - 17:23

"El CTA ha trasladado al departamento de Integridad de la RFEF las declaraciones que David López Silva, jugador del Girona FC, realizó durante el descanso del partido de Primera División que enfrentó a su club contra la UD Almería, el pasado 22 de octubre, en las que acusaba al colegiado del partido de faltarle al respeto e insultarle", anunció la entidad.

El jugador del Girona acusó a Ortiz Arias en el descanso del partido ante el Almería, correspondiente a la jornada 10, de "faltar al respeto" e insultar a los jugadores, algo con lo que "todos los jugadores de Primera estarán de acuerdo". No se puede trabajar así, es muy difícil, es difícil centrarse en el partido. Te falta al respeto, te insulta, es difícil trabajar así, se complica el trabajo", dijo en declaraciones a DAZN.

López contó lo que dijo ser algo sufrido por todos sus compañeros en Primera. "El árbitro, Miguel Ángel, me refiero, los jugadores de Primera le conocemos, pero es un tema que va más a lo humano que a lo profesional", afirmó.

Entonces, el CTA comunicó públicamente que los audios del partido "contradecían lo expuesto por el jugador del Girona CF y los puso a disposición tanto del jugador como del propio club", invitando a ambos a "una rectificación pública".

Sin embargo, el comité informó de que la entidad gerundense "rehusó" escuchar lo audios "pese a los ofrecimientos del CTA" y lamentó que David López no haya "rectificado" sus declaraciones, por lo que sus acusaciones se han trasladado al departamento de Integridad de la RFEF.

Horas más tarde de esas declaraciones, salieron a la luz unas palabras de Ortiz Arias con su equipo arbitral desde el túnel de vestuarios.

En esa imágenes se escucha como el colegiado señala que David López quería salir con un anillo: "C***, hay que tocar, ¿eh? No, no es que siempre es lo mismo. Encima me dice que no lleva nada, lo peor de todo es que me toma el pelo. Es lo que más me enfada".

El enfado de Ortiz Arias con el central continúa y le dice a uno de los asistentes: "Ahora antes de empezar le revisas", a lo que el linier le responde: "En el pasamos vemos si se lo ha quitado".