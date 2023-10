Rajada de David López al descanso sobre Ortiz Arías, árbitro del Girona-Almería: "Es un prepotente"

El central del Girona David López aseguró, en declaraciones a DAZN en el descanso del partido contra el Almería en Montilivi, que el colegiado del duelo, Miguel Ángel Ortiz Arias, "es un prepotente" que, según manifestó, insulta y falta al respeto a los jugadores durante los encuentros.

El catalán fue el elegido de su equipo para hablar ante las cámaras en este nuevo formato de entrevista introducido esta temporada en LaLiga. Al llegar a la posición de la periodista de DAZN con cara de enfado esta le interpeló qué le pasaba y el jugador del Girona comenzó a rajar del árbitro, perteneciendo al Comité Madrileño, asegurando que su pensamiento era compartido por otros jugadores de Primera División.

Así fue el diálogo de David López con la periodista de DAZN

¿Qué te pasa?

"No, porque yo respeto el trabajo de todos, pero la mala educación y la prepotencia… Yo creo que todos los jugadores de Primera estarán de acuerdo. No se puede trabajar así, es muy difícil. Intentas centrarte en el partido, pero es difícil. Te falta al respeto, te insulta. Es difícil trabajar así. Tienes que intentar olvidarte y centrarte en el partido porque se complica el trabajo".

¿Quién te ha insultado, qué te han dicho?

"Me refiero al árbitro, a Miguel Ángel. Yo creo que ya los jugadores de Primera División lo conocemos. Es un tema que va más a lo humano que a lo profesional. Estamos todos trabajando y siempre puedes decir una palabra más alta de tono que la otra, pero no faltar al respeto, no insultar… Estamos todos en el mismo barco".

??? "Te falta el respeto, te insulta, es difícil trabajar así"



?? El tremendo enfado en #DAZN de David López, jugador del @GironaFC, con el árbitro del partido ante el Almería#LALIGAenDAZN ? pic.twitter.com/b5Yr1Enhco — DAZN España (@DAZN_ES) October 22, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado