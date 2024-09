La crítica de Manolo Oliveros a Hansi Flick tras la derrota en Champions: "Me ha descolocado"

El Barcelona llevaba hasta ahora un comienzo de temporada perfecto, con cinco victorias en cinco partidos de Liga, donde es líder con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. En estos partidos, Hansi Flick ha destacado por haber dado al equipo unas directrices muy claras que han calado en el equipo, como demuestra el gran juego desplegado por una plantilla muy corta, con muchos lesionados pero con la ayuda de canteranos que están destacando y un Lamine Yamal espectacular. El joven futbolista de 17 años se ha consolidado como la gran estrella de este equipo y como el gran futuro del Barcelona.

Cordon Press Un serio Hansi Flick contempla el Mónaco-Barcelona desde el banquillo.

Los azulgranas se estrenaban en esta nueva Champions League ante el Mónaco y el partido no pudo empezar de la peor manera, con la expulsión de Eric García en el minuto 10 y con el gol de los locales poco después. La expulsión de Eric llegó tras un grave fallo de Ter Stegen en la salida de balón. Minutos después, Akliouche se metía en el área azulgrana y disparaba al palo corto de Ter Stegen para adelantar a su equipo.

El Mónaco era el total dominador del juego, llegando con peligro en muchos momentos, hasta que apareció Lamine Yamal. La estrella azulgrana recogió un pase de Pedri, se plantó en la frontal del área y disparó al palo izquierdo para poner el empate en el marcador. Con este resultado se llegaba al descanso del partido.

La segunda parte comenzó con un Barcelona que parecía sufrir menos que en la primera, hasta que el Mónaco volvió a empezar a llegar con mucho peligro, hasta que Ilenikhena aprovechó un balón largo que pilló a Iñigo Martínez demasiado atrás, y marcó en el mano a mano ante Ter Stegen. De ahí al final, el Barcelona realizó varios cambios que no pudieron cambiar el marcador pero que ayudó a poder volver a ver Ansu Fati con la camiseta azulgrana.

EFE Lamine Yamal celebra el gol al Mónaco (EFE)

El partido acababa 2-1 a favor de Mónaco, después de que el árbitro anulara un penalti a favor del los locales tras revisar el VAR. El Barcelona sufría así su primera derrota de la temporada en una primera fase en la que tendrá otros siete partidos para lograr estar entre los mejores de Europa.

la crítica de manolo oliveros a flick

Manolo Oliveros, narrador del Barcelona en Tiempo de Juego, habló de la derrota del Barça en Mónaco en la primera jornada de la Champions League y resaltó lo hecho por Hansi Flick antes y durante el partido: "Flick me ha descolocado. Hasta ahora aplicaba el sentido común y colocaba a los mejores en el mejor sitio. Hoy no, hoy me ha descolocado desde el principio, incluso con la alineación. Pensaba que Ferran, que no podrá jugar contra el Villarreal, haría de Dani Olmo pero ha colocado a Eric García como mediocentro, que juega muy poco en esa posición. Ha descolocado al equipo. El Mónaco ha merecido la victoria. Flick ha dicho que ganarán muchos partidos pero hoy me ha descolocado".

