La crítica de Juanma Castaño al Barcelona por no tener estadio para el Clásico: "LaLiga..."

Este lunes, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que si tanto el Real Madrid como el Barcelona están de acuerdo se estudiará que el Clásico del próximo mayo se juegue en el extranjero, si no se puede jugar en Montjuïc o en el Camp Nou por las obras.

"A nosotros no nos han comunicado nada -sobre que no se pueda jugar el Clásico en casa del Barça-. Sé lo que he podido leer. Se hablaba fuera de España, pero no sabemos nada. De hecho, si hay un problema de fuerza mayor por las obras, como han habido en otras ocasiones, se ha jugado fuera de su estadio", apuntó antes de la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM), que se celebra este lunes en la capital española.

"Tendrían que tener la autorización del Real Madrid, y se estudiaría", añadió sobre la posibilidad de que se dispute en el extranjero. El partido está previsto para el fin de semana del 10-11 de mayo. A pesar de que se cuenta con tiempo para tomar una decisión, se le está complicando al Barça.

La remodelación del Spotify Camp Nou está obligando al conjunto catalán a disputar sus partidos en el Estadio Olímpico Lluís Companys, también en Barcelona, pero el permiso de la entidad municipal que lo gestiona (Barcelona Serveis Municipals) expira el 30 de abril y el club ha solicitado una prórroga.

Pero eso no es lo único de lo que habló Tebas, que aseguró que siguen trabajando para revocar la inscripción de Dani Olmo y de Pau Víctor.

"Estamos en contra de su inscripción y estamos haciendo los recursos que nos corresponden y donde pedimos que no siga inscrito. Si nosotros pensábamos que no debía ser inscrito, claro que creemos que tenemos posibilidades de que no siga inscrito", señaló antes de la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM), que se celebra este lunes en la capital española.

"En el ámbito del derecho deportivo, cuando uno tiene licencia, como ocurre en este momento con Dani Olmo, no cabe la impugnación del partido; aunque nos puedan dar la razón en los recursos", añadió el dirigente.

Durante 'El Partidazo de COPE', Juanma Castaño reflexionó sobre la complicada situación por la que está pasando el club culé. “Vamos a ver si se juega en Montjuïc, en el Camp Nou o fuera de España, en París, por ejemplo, o se juega en España en otro campo”.

A lo que David Sánchez contestó de forma irónica que lo mejor para el Barcelona sería “jugar en el Bernabéu”.

Tras escuchas las palabras de Tebas, el presentador de 'El Partidazo de COPE' aseguró que “parece LaLiga no ha ninguna objeción”. A pesar de eso alegó que “estamos considerando normal que el Barça no tenga dónde celebrar un Clásico. A mí me parece que en la planificación tienes que tener siempre la alternativa de dónde jugar el partido más importante de la temporada”.

Por otro lado, “a Tebas le viene hasta bien. Le viene hasta bien porque Tebas va a por lo internacional. El famoso partido de Miami va a ser este, casi a la fuerza”, finalizó diciendo.

