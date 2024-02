La crítica de Gonzalo Miró a Xavi por la mala situación del Barcelona: "Es imposible quedarte...."

Xavi está más en la cuerda floja que nunca. Este domingo, el Barcelona empataba tres a tres ante el Granada en el Estadio Lluis Companys y se quedana a diez puntos del liderato del Real Madrid. Tras este empate, ha habido muchos rumores del enfado en la directiva del club, y especialmente en el presidente Joan Laporta. Catalunya Radio contaba a última hora del domingo que Laporta había dejado una escena en el estadio en la que, enfadado y gritando, hizo que “volaran bandejas de canapés”.

Esta escena se une a otra polémica surgida también este fin de semana con una entrevista de Deco, director deportivo del Barcelona, en "Nascer do Sol", en las que había declarado que "El método está agotado y hay que romper con el pasado. La nueva dirección es fundamental y el presidente está de acuerdo conmigo en esto, se necesita un cambio profundo". Helena Condis hablaba de estas declaraciones en el Tertulión de los domingos de Tiempo de Juego y decía que desde el Barcelona aclaraban que estas declaraciones no eran así y que este lunes saldrían a aclararlas.

Lamine Yamal y Marc Guiu se lamentan de una ocasión falladaEFE





Todo este ruido que hay alrededor del banquillo azulgrana lleva ya tiempo moviéndose, y más después del anuncio que hizo Xavi Hernández tras perder ante el Villarreal (3-5) el pasado 27 de enero, cuando manifestó que se marcharía a final de esta temporada. Este anuncio sorprendió a todo el mundo, por el momento y por la firmeza de Xavi en sus palabras. El presidente Joan Laporta intentó que Xavi cambiara de opinión. Sin embargo, acabó aceptando su decisión por su barcelonismo y su compromiso. Y si Laporta no se quedó en la rueda de prensa del sábado por la noche fue porque el propio Xavi no quería que pareciera una decisión consensuada o una destitución. Por eso a la rueda de prensa solo fueron la mujer del entrenador, su hermano y el personal de comunicación. Mientas Xavi daba explicaciones a los medios de comunicación, Laporta abandonaba en coche el estadio azulgrana.

El posible sustituto de Xavi Hernández

A partir de ese momento, se han barajado varios nombres como posible sustituto de Xavi a partir de junio. Se ha hablado de grandes entrenadores como Jurgen Klopp, que acaba de anunciar que se marchará del Liverpool pero ya ha manifestado que pretende tener una temporada de descanso sin entrenar a nadie. Si Klopp es casi imposible, todavía es más lejana la idea de una posible vuelta de Pep Guardiola, completamente asentado en el Manchester City. Además, estos dos entrenadores chocarían con los graves problemas económicos que sufre el Barcelona y que le hacen tener que pensar en entrenadores de un perfil más bajo y más accesibles.

Xavi Hernández llegando a la rueda de prensa previa al partido ante el Granada. EFE.





El contraste de los grandes entrenadores sería el de Rafa Márquez, entrenador del Barcelona B y sin prácticamente experiencia. El mejicano ya dijo la misma noche en la que Xavi anunció su intención de marcharse que estaría preparado para coger el relevo del actual entrenador azulgrana.

La crítica de Gonzalo Miró a Xavi

En el Tertulión de los domingos de Tiempo de Juego se habló mucho de la mala temporada del Barcelona y del futuro de Xavi Hernández. Miguel Rico afirmó que en la directiva no quieren hacer ningún movimiento en el banquillo, como mínimo, hasta la eliminatoria que enfrentará a los azulgranas contra el Nápoles, en los octavos de final de la Champions League. Gonzalo Miró fue muy crítico con la decisión de Xavi, al que acusa de ser el causante del mal momento del equipo: "Tan llamativo me sorprende cómo se ha diluido el Barcelona de la temporada pasada al inicio de esta, como que alguien puede sorprenderse que después de lo que dijo Xavi, hoy el Barcelona esté como está. Dijeron que iba a liberar presión y que iban a trabajar de manera tranquila, pero es imposible quedarte en un sitio cuando ya te has ido. No se podía esperar otra situación que la que estamos viendo".