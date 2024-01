¿Qué entrenador busca el Barcelona para sustituir a Xavi?

Xavi Hernández daba este sábado la sorpresa y anunciaba, tras perder por 3-5 ante el Villarreal, su salida del banquillo del Barcelona el próximo 30 de junio. El catalán no seguirá la próxima temporada y se ha abierto la quiniela para conocer quién será el próximo propietario de un puesto que desde la salida de Ernesto Valverde en enero de 2020 han ocupado Quique Setién, Ronald Koeman y el de Terrasa.

Víctor Navarro ha contado en Tiempo de Juego que en la mañana de este domingo el presidente Joan Laporta ha acudido a la Ciudad Deportiva para reunirse con Xavi Hernández tras su anuncio. Ya que cuando lo dijo en rueda de prensa el máximo mandatario culé ya había salido de Montjuic. Antes de la sesión el técnico les ha comunicado en persona a sus futbolistas, incluidos los lesionados Gavi, Raphinha y Balde, su decisión.

¿Por dónde pasa el futuro del banquillo del Barcelona?

El foco se ha puesto en Joan Laporta y en qué va a hacer porque ha tenido tres directores deportivos en dos años (Ramón Planes, Mateu Alemany y Deco), destituyó a Koeman y ahora se le va Xavi. Su idea es encontrar un entrenador de garantías con palmarés. Otra cosa es que dados los problemas económicos del club puedan pagarlo.

El presidente antes de fichar a Xavi llamó a muchos técnicos alemanes, sus preferidos, como Naggelsman, Klopp o Tuchel y todos ellos le dieron calabazas por diversos motivos. Ahora si lo hace tendrá el problema del salario.

No ha gustado nada en Barcelona que el técnico del filial, el mexicano Rafa Márquez, al ser preguntado al terminar su partido en Fuenlabrada dijera que a una oportunidad como la del banquillo culé no se le podía decir que no posicionándose de cara a poder entrar en las quinielas. La afición se ha enfadado con el exfutbolista por ser muy poco elegante y se le ha considerado como un oportunista.