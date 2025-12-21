El Córdoba se reencuentra con la victoria gracias a un gol de Sergi Guardiola en el 91'

Un gol de Sergi Guardiola en el minuto 91 dio la victoria este domingo por 1-2 al Córdoba en su visita al Mirandés, que reaccionó tras un tempranero gol de Jacobo con otro de Carlos Fernández pero se quedó sin premio cuando el empate parecía asegurado.

El Córdoba supo castigar los errores rojillos y aprovechar su última oportunidad para llevarse los tres puntos de Mendizorroza.

El partido arrancó con un auténtico golpe de efecto. Apenas habían transcurrido 50 segundos cuando el Córdoba se adelantó en el marcador después de un error de Fer Medrano que permitió un contragolpe de los visitantes que rubricó Jacobo. Primera llegada, primer gol para los blanquiverdes.

El Mirandés acusó el golpe. Le costaba generar peligro, pero le faltaba mordiente en campo contrario. Los centrales acumulaban la posesión sin avanzar y Nikic no encontraba espacios. Sin embargo, el Mirandés logró recomponerse y encontró el premio a su insistencia.

Un error en la salida del Córdoba permitió a Hugo Novoa recuperar el balón y asistir a Carlos Fernández, que controló de espaldas, se giró esquivando a los defensores, picó el balón al palo contrario y estableció el empate antes del descanso.

El tanto le sentó de maravilla al Mirandés, que vivió sus mejores minutos del partido y con una presión alta. Los rojillos buscaban constantemente los errores del Córdoba y mostraban una intensidad renovada.

El Córdoba salió tras el descanso con intención de hacer daño y nada más reanudarse el juego una buena combinación en el área rojilla terminó con un toque de Jacobo que se marchó rozando un poste, un aviso de que los visitantes no renunciaban al ataque.

El partido se vio interrumpido durante varios minutos por un percance físico de Bauzá, que recibió un manotazo de Dalisson y tuvo que ser atendido por los servicios médicos y, aunque intentó continuar, poco después se volvió a tirar sobre el césped con claros gestos de dolor y finalmente no pudo seguir en el encuentro.

El Mirandés respondió con una de sus mejores ocasiones del segundo acto. Toni Tamarit se marchó en carrera por una banda, apuró hasta la línea de fondo y puso un centro preciso al segundo palo que Carlos Fernández remató y que se fue por muy poco.

En el minuto 70 llegó la oportunidad más clara para los rojillos, otra vez de Carlos Fernández, que bajó a recibir al centro del campo y filtró un pase perfecto para Iker Varela, que se plantó solo en el área, pero su definición fue horrible.

El Córdoba también perdonó. Jacobo robó en zona de creación y filtró un pase a Carracedo, cuyo disparo fue repelido por Nikic y el rechace le cayó a Fuentes, que con la portería vacía envió el balón fuera.

En el tiempo añadido (m.91), el Córdoba encontró el premio. Cristian Carracedo protagonizó una sensacional jugada individual y sirvió el balón a Sergi Guardiola, que lo empujó a la red y dio tres puntos a su equipo en el último suspiro.

El Mirandés terminó el partido con diez hombres, después de que Juan Gutiérrez llegase tarde a una acción y viese la segunda amarilla.

FICHA DEL PARTIDO:

1 - Mirandés: Nikic, Hugo Novoa, Juan Gutiérrez, Iker Córdoba, Fer Medrano, Tamarit, Thiago, Varela (El Jebari m.74), Bauzà (Illescas m.68), Petit (Alberto Marí m.84) y Carlos Fernández (Alex Cardero m.84).

2 - Córdoba: Álvarez; Isaac, Sintes, Martín, Albarrán; Isma Ruiz (Oboloskii m.86), Requena (Pedro Ortiz m.82); Carracedo, Dalisson, Jacobo; y Fuentes (Sergi Guardiola M.86).

Goles: 0-1, m.1: Jacobo. 1-1, m.33: Carlos Fernández. 1-2, m.90: Sergi Guardiola.

Árbitro: Luis Bestard Servera (comité balear). Amonestó por los visitantes a Alex Martín (m.23), Alcedo (m.29) y Guardiola (m.88). Expulsó por doble amarilla al jugador del Mirandés Juan Gutiérrez (m.41 y m.96).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 19 de la Segunda División disputado en el Estadio Mendizorroza ante 1.580 espectadores.