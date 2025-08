La convicción de Miguel Rico sobre cómo se va a resolver la capitanía del Barcelona con Ter Stegen: "A mí me parece tan normal"

En el Barcelona, a poco menos de dos semanas de que comience la temporada 2025-2026 de LaLiga, existe un problema importante por resolver: el asunto de la capitanía.

A lo largo del 'stage' del Barcelona por territorio asiático, son varios los jugadores de la plantilla azulgrana que no han sido claros a la hora de dilucidar cómo se resolverá este entuerto, al mismo tiempo que ninguno de ellos ha querido faltarle el respeto al actual portador del brazalete, André Ter Stegen, que mantiene un tenso tira y afloja con el club.

Recientemente, el futbolista internacional Dani Olmo declaró en El Partidazo de COPE que "no sé si los jugadores votaremos a los capitanes. El año pasado lo hicimos así. Marc es el capitán del equipo y no sé si este año se volverá a votar. En el vestuario no tenemos esa incertidumbre de quién será capitán y no hablamos del tema".

dpa/picture-alliance / Cordon Press Ter Stegen junto a Nagelsmann en un entrenamiento de Alemania

De puertas para afuera, suena a asunto trascendente, que supo analizar con buen ojo Miguel Rico en El Tertulión de Tiempo de Juego.

Rico comenzó analizando lo que resulta obvio en esta polémica: "Ya lo que me faltaría por ver es a futbolistas que hablen mal de su capitán. Mientras estén en la plantilla, Ter Stegen es su capitán". Aunque la clave será cuando llegue la votación y el momento de decidir quién es el capitán: "Y si hay una votación, puede que por lo que sea elijan a otro o no, que es lo que ya dije el otro día".

"Yo entiendo que en el Barça van a hacer una votación para elegir al capitán, y a mí me parece hasta bien que todos los años haya una ratificación de cargos, a cuenta de que sean los propios jugadores quienes lo decidan. Pero a mí lo que me parece normal es que los jugadores consideren que, hoy por hoy, Ter Stegen es su capitán", sentenció el periodista.

EFE Los jugadores del once inicial del FC Barcelona posan para la foto de grupo antes del amistoso de pretemporada entre el FC Seúl y el FC Barcelona en el Estadio de la Copa Mundial de Seúl en Seúl, Corea del Sur.

Guille Uzquiano, y la peligrosa cuenta atrás

A Rico le sucedió Guille Uzquiano, que cree que el problema se acrecenta con el paso de los días y con una cuenta atrás para el comienzo de LaLiga que lo único que hace es agravarlo: "Pasan los días, no hay solución y quedan dos semanas para que empiece LaLiga. Y a día de hoy el portero que se defendería la portería del Barça es Iñaki Peña. Todos creemos, porque lo hemos visto otras veces, que el Barça acabará encontrando la manera de inscribir a Szczesny y a Joan García, pero si no, va a debutar en Liga el cuarto portero de la plantilla".