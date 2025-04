La contudente petición que lanza Santi Cañizares al Real Madrid: "Déjense de árbitros, por favor"

Este fin de semana el mundo del fútbol en España estaba mirando a Sevilla y a la final de la Copa del Rey, que se acabó llevando el Barça por 3-2 ante el Real Madrid gracias a un gol de Jules Koundé en el minuto 116.

tensa previa

Las horas previas al encuentro estuvieron marcadas por el plantón del Real Madrid a los actos de la RFEF a raíz de las declaraciones de los colegiados González González y De Burgos Bengoechea en la rueda de prensa previa a la final.

El equipo presidido por Florentino Pérez no acudió a las conferencias previstas de Carlo Ancelotti y Luka Modric, tampoco visitaron el campo de La Cartuja ni acudieron a la cena oficial.

EFE Rueda de prensa de los árbitros de la Final de la Copa del Rey Ricardo de Burgos Bengoetxea y Pablo González Fuertes

Una vez confirmado el plantón del Real Madrid, el equipo blanco emitió un comunicado calificando de "inadmisibles las manifestaciones públicas realizadas" por los colegiados.

Durante la tarde del viernes salieron diferentes informaciones que apuntaban a una posible retirada del Real Madrid de la final, sin embargo, en otro comunicado publicado horas más tarde, el club presidido por Florentino Pérez confirmaba que "ante los rumores que han surgido en las últimas horas, el Real Madrid C. F. comunica que nuestro equipo nunca se ha planteado renunciar a jugar la final de mañana".

enric masip

Uno de los hombres de confianza de Joan Laporta como es Enric Masip reconoció en El Tertulión de los domingos con Juanma Castaño que para él "hubo dos penaltis" y dejó caer que toda esa presión desde el Real Madrid afectó a alguna de las decisiones arbitrales durante la final: "¿Alguien se imagina que con toda la polémica que hubo la final acabara con un penalti?"

La opinión de santi cañizares

En el Tertulión de los domingos, el exportero del Real Madrid y actual comentarista de COPE, Santi Cañizares, analizó toda la polémica arbitral que rodea al equipo blano.

"Justifica todo con los arbitrajes", comenzó apuntando un Cañizares que para él hay problemas más importantes que los árbitros, aunque para él "este año en concreto, ya veremos el año que viene o el año pasado, el Real Madrid está sufriendo peores arbitrajes que el Barcelona".

ADIL BENAYACHE/SIPA / Cordon Press Los jugadores del Real Madrid protestan a De Burgos Bengoechea durante la final de la Copa del Rey ante el Barça

"Pero eso no justifica todo. Es más, casi diría que esto es lo menos importante. Más importante es que tienes tres delanteros, que los tres delanteros parten de la misma posición, que son los tres realmente extremoizquierdas, si en su naturaleza le dejaran jugar. Lo más importante es que no ha hecho una plantilla equilibrada. Lo más importante es que no ha suplido a un jugador tan importante como Kroos, que no ha jugado bien al fútbol y que cuando además ponen los datos encima de la mesa es el equipo de los que menos corren", añadió, por eso, Cañizares mandó una contundente petición al equipo blanco: "Déjense de árbitro, por favor".