Las condiciones del Barcelona para traspasar a Marc Casadó

Marc Casadó es el nombre propio del Barcelona en los últimos días de mercado. El centrocampista de 21 años podría ser la venta que genere una inyección económica importante en las arcas del club y permita al equipo entrar en la norma del 1:1 en el fair play financiero, acabando con todos los problemas de inscripciones que está teniendo la entidad.

Según ha contado Helena Condis, el Barcelona estaría abierto a una posible venta de su canterano, aunque este debería dar el OK a la operación y no parece que eso vaya a ser así. Es cierto que varios clubes de la Premier League (Wolverhampton y West Ham) han preguntado por él, como adelantó Matteo Moretto. En España también lo ha hecho el Betis.

EFE Marc Casadó podría salir del Barcelona si pagan 30 millones de euros por él

La respuesta del Barcelona siempre es la misma. Solo lo dejarán salir por un traspaso elevado: 30 millones de euros. Sin embargo, desde el club prácticamente descartan su salida porque Marc Casadó quiere quedarse a pesar del overbooking que hay en la posición de mediocentro. El internacional tiene la competencia de De Jong, Gavi, Pedri, Fermín, Dani Olmo y de Marc Bernal. Por eso el Barça no vería con malos ojos su salida ya que tiene muy bien cubierta la zona.