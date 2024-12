Las compras más extrañas y estúpidas de los deportistas: Un cajero en la cocina, tigres de bengala o una Batcueva

Es habitual que los deportistas se gasten el dinero en cosas extrañas y estrafalarias. Ganan mucho dinero y a veces lo utilizan para dar rienda suelta a sus fantasías. El último caso ha sido el del quarterback de los Cincinnati Bengals, Joe Burrow, que esta semana saltaba a la actualidad después de conocerse que se había gastado 3 millones de euros en adquirir un Batmovil, que no podía circular y que iban a tardar un año en darle. Fanático de Batman gana 55 millones de dólares al año y no ha dudado en darse un caro capricho.

Sin embargo, Burrow no es el único deportista que no ha dudado en poner sobre la mesa miles de billetes para adquirir productos fuera de lo común. Tampoco lo es en pagar por cosas del superhéroe de Gotham. De hecho, Dani Granger, ex de los Pacers, tenía en su casa una réplica de la Batcueva. Aquí, va una lista de las compras más absurdas e inútiles de algunos estadounidenses.

Cordon Press El quarterback de los Bengals es muy fan de Batman

La cama gigante de Al Jefferson

Al Jefferson fue uno de los ala-pívots más destacados de los la década de los 2000. Militó en equipos como Boston Celtics, Charlotte Bobcats y Utah Jazz y se hizo famoso por la enorme cama que compró para su casa.

Medía 2.08 y se gastó 23.000 euros en una cama de 3'5 metros x 3 metros. Una barbaridad. En esa cama podrían dormir sin problemas dos gorilas, un oso grizzlie o podrías aparcar un Mini. Su compañero Mo Williams fue un día a su domicilio y se hizo una foto en la cama que quedó para la historia.

Mo Williams en la cama gigante de Al Jefferson

la cama de shaquille o'neal inspirada en superman

Otro fan de los superhéroes es el exbaloncestista Shaquille O`Neal. El ex de los Lakers, los Heat y los Magic es un loco de Superman. Y al margen de hacer los correspondientes juegos de palabras con su inicial y la del alterego de Clark Kent, también posee en su casa una cama en forma del logo de Superman, la famosa S.

Scottie Pippen y su jet privado

El lugarteniente más famoso de Michael Jordan se gastó 4 millones de dólares en un jet privado. Para amortizarlos tendría que haber volado 1.400 veces a París ida y vuelta. El problema es que el avión no pasó la inspección técnica. La solución estaba en pagar 1 millón más en reparaciones y otro de multa, pero nunca lo hizo por lo que tuvo durante años un jet aparcado en un hangar y que nunca llegó a despegar.

EFE Pippen se compró un avión que nunca llegó a volar

El cajero automático de Stevenson

DeShawn Stevenson fue un jugador de los Mavericks y los Wizards que se gastó 3.500 dólares para instalar un cajero automático en su propia casa. La máquina, instalada en su cocina, tenía un deposito de 20.000 dólares y si alguien quería sacar dinero el se llevaba un 4'5% de comisión.

Joe Johnson, el loco de las zapatillas

El alero de los Nets, los Hakws y los Suns llegó a comprar hasta 1.500 pares de zapatillas que le supusieron un gasto total de 400.000 dólares. Haciendo el cálculo si se pusiera un par diferente cada día habría tardado cuatro años en repetir.

los tigres de mike tyson

Sin duda la excentricidad más famosa de todas. El mítico exboxeador adquirió tres tigres de bengala, que tenía en casa como mascota. Cada uno le costó 70.000 dólares, pero solo cuidarlos y alimentarlos suponía 200.000 dólares por cada uno. Además, desembolsaba otros 125.000 dólares anuales por un entrenador/niñera que le hacía de canguro cuando no estaba en casa. Al final tuvo que venderlos.

Agencias Mike Tyson juega con uno de sus tres tigres de bengala.

Gilbert Arenas

El ex de los Warriors y los Wizards era un loco de las armas y tenía, según él, más de 500 distintas en casa, todas descargadas. Además, se gastó un millón de dólares en un acuario de tiburones. Tenía varios en casa, pero el mantenimiento era tan caro que al final tuvo que deshacerse de su capricho.