Competición deja sin sanción a Mason Greenwood

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aceptó las alegaciones del Getafe y dejará sin efecto la tarjeta roja que recibió la pasada jornada el centrocampista del conjunto azulón Mason Greenwood, expulsado durante el partido ante el Rayo Vallecano.

El jugador inglés vio una tarjeta roja directa en el minuto 51 por, según el acta escrita por el colegiado Jorge Figueroa Vázquez, dirigirse a él con el término "fuck you" (jódete) después de recibir varias faltas de un contrario que no pitó el árbitro.

El Comité de Disciplina explicó, a través de una comunicación oficial, que acepta las pruebas aportadas por el Getafe en las que, a través de un vídeo y del informe de una traductora jurada, se demuestra que Greenwood no dijo "fuck you", sino "One, two, three, four, fuck" (uno, dos, tres, cuatro, joder).

"La tarea de este órgano disciplinario no es rearbitrar los encuentros, sin determinar, en su caso, la existencia de un error material manifiesto en la descripción arbitral de la acción. Como se ha dicho aquí, únicamente la prueba de un error de este tipo puede desvirtuar la apreciación realizada por el colegiado y, en consecuencia, la veracidad de lo que hizo constar en el acta", señala en el comunicado el Comité de Disciplina.

"El repetido visionado de las imágenes, en efecto, ha permitido a este Comité concluir, más allá de toda duda, que la acción que motivó la expulsión no se produjo tal y como la describió el colegiado y, en definitiva, probar el error material manifiesto en el relato arbitral. Dichas imágenes demuestran que efectivamente el jugador dijo "One, two, three, four, fuck", agrega.

Por tanto, según concluye Disciplina, "procede la estimación de las alegaciones, debiendo quedar sin consecuencias disciplinarias la acción señalada en el acta arbitral".

MADRID, 02/01/2024.-El defensa del Getafe Damián Suárez, y el centrocampista del Rayo Vallecano Jorge De Frutos, durante el partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports este martes en el estadio Cívitas Metropolitano en Madrid.- EFE/ Kiko Huesca

Además, el Comité de Disciplina sancionó con dos partidos a Damián Suárez, expulsado en el mismo encuentro por "actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros" y con uno a Juanmi Latasa, también del Getafe, expulsado con doble amonestación frente al Rayo Vallecano.

Con dos encuentros también fueron sancionados Iván Villar (Celta), expulsado por protestar al árbitro y Rubén Sobrino (Cádiz) "por producirse de manera violenta al margen del juego". Asimismo, Álex Remiro (Real Sociedad) y Daley Sinkgraven (Las Palmas), fueron sancionados con un encuentro tras ser expulsados la pasada jornada.

También deberán cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas Jaime Mata (Getafe), Kike y Ciss (Rayo Vallecano), Traoré (Real Sociedad), Ricard Sánchez (Granada), Matija Nastasic (Mallorca).