El Leganés presume de una inesperada novedad en su entrenamiento: Lucas Pérez

El Leganés ha regresado al trabajo después del parón navideño con la novedad del atacante Lucas Pérez, de 37 años, quien actualmente se encuentra sin equipo y estará a prueba "de forma indefinida" con el club, formando parte de las sesiones de preparación del equipo.

La entidad ya ha difundido a través de las redes sociales imágenes del jugador con ropa de entrenamiento y junto al resto de sus compañeros, si bien no se ha pronunciado de momento acerca de la intención o no de ficharle para el 2026, que los blanquiazules afrontarán en puestos de descenso con 20 puntos.

Pérez disfrutó de su última experiencia profesional en el PSV Eindhoven neerlandés, el cual dejó el pasado mes de julio tras haber llegado en febrero, también libre, después de acabarse su vínculo con el Deportivo de la Coruña, al que ayudó a regresar a Segunda División.

En España ha jugado igualmente en las filas del Cádiz, del Elche, del Alavés o del Rayo Vallecano y suma en su currículum experiencias en clubes extranjeros como el Karpaty Lviv y el Dinamo de Kiev ucranianos, el PAOK griego, o el Arsenal y el West Ham ingleses.