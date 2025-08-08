Los clubes de Liga F aprueban la implementación del sistema Football Video Support para esta temporada

Los clubes de la Liga F han aprobado este viernes, durante su Asamblea General Extraordinaria, la implementación para la temporada 2025-26 del Football Video Support (FVS), un sistema de revisión de vídeo que busca "seguir avanzando en la profesionalización del arbitraje en el fútbol femenino español".

La presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, presidió la Asamblea, que también contó con la presencia del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán. Precisamente, la puesta en marcha del FVS es fruto de la colaboración institucional entre Liga F, la RFEF y el Comité Técnico de Árbitros (CTA).

"(El acuerdo) Refleja la voluntad compartida de continuar impulsando la profesionalización de Liga F y de fortalecer la máxima categoría del fútbol femenino, con el objetivo de dotar a las árbitras, las jugadoras y los clubes de las mejores herramientas para un arbitraje más justo y eficiente", señaló la Liga F.

El modelo de FVS, validado por FIFA, permite la revisión de jugadas clave del partido a través del vídeo activado a petición de los cuerpos técnicos. Este sistema ya ha sido utilizado en competiciones internacionales como el Mundial femenino Sub-20 de Colombia 2024 y el Mundial femenino Sub-17 de República Dominicana 2024.

Las cuatro situaciones susceptibles de revisión son: gol/no gol, penalti/no penalti; tarjeta roja directa y la confusión de identidad. Cada equipo dispondrá de dos solicitudes de revisión por partido y si la decisión se corrige el club implicado recuperará la solicitud utilizada. Las revisiones se realizarán en un monitor junto al terreno de juego por parte de la árbitra principal.

Para su puesta en marcha con el inicio de la temporada, el CTA desarrollará unas jornadas de formación para los equipos arbitrales que dirigirán los partidos de Liga F. "Con este paso, Liga F reafirma su compromiso con la mejora continua de la competición, la confianza en el estamento arbitral, y el fortalecimiento de alianzas institucionales con la RFEF y sus órganos técnicos arbitrales", indicó la Liga F.