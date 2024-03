Verstappen saldrá desde la 'pole' en la primera carrera del Mundial; Sainz, 4º y Alonso, 6º

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) apareció en la tarde de este viernes para iniciar el camino de su cuarto título mundial y, con un crono de un minuto, 29 segundos y 179 milésimas, logró la primera 'pole' de la temporada en el Gran Premio de Baréin.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Verstappen and Leclerc start on the front row for the season opener ??#F1#Bahrainpic.twitter.com/Kmz6j1Jv7E