Sainz y Alonso, primero y segundo, desbordan la ilusión tras el último Libre

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) fueron los más rápidos de la tercera y última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Baréin, primera prueba del Mundial, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull),que no se mostró hasta la recta final de una manga muy igualada y sin las condiciones previstas para esta tarde.

El piloto madrileño marcó un 1:30.824 con su SF-24 cuando restaban diez minutos para el final de los Libres 3, un tiempo que le permitió superar en más de una décima al también español Fernando Alonso, que terminó segundo (1:30.965). "Estoy conectando con el coche, va muy bien", afirmó el asturiano en una de las radios durante la sesión, confirmando, como Sainz, que dará que hablar en la calificación, a las 17.00 horas.

FP3 CLASSIFICATION



