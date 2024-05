Mbappé: "Mi próxima aventura será muy excitante"

Kylian Mbappé se despidió este domingo de su afición en el Parque de los Príncipes. El delantero francés, que anunció hace un par de meses que se marchaba del PSG al no aceptar la oferta de renovación del club para continuar en el club parisino, recibió el homenaje de la afición aunque la despedida por parte del club acabó siendo muy frío.

Mbappé y Keylor Navas en su despedida del Parque de los Príncipes | EFE





Mbappé estuvo este lunes presente en la gala de la liga francesa, donde fue premiado como me jugador de la temporada, y habló de las opciones que existen de que compita en los Juegos Olímpicos que se disputarán este verano en París: "Todo el mundo sabe cómo es la situación, no depende de mi. Para mi sería muy importante ir a los JJOO y estarían bien que se hablara. Para mi es un sueño jugar los JJOO,pero si no los juego, es un evento de tal magnitud que va a ser extraordinario. Espero que todo el mundo vea que Francia es un país del deporte".

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, sigue batallando y presionando para que Kylian Mbappé esté presente en los Juegos Olímpicos. "Me encontré con su padre la semana pasada y le hice la pregunta", afirmó en una entrevista al medio francés 'La Tribune'. Y agregó: "Me dijo que él (Mbappé) quiere estar. Realmente espero que todos los clubes europeos dejen libertad a los jugadores franceses. Y me alegro de que todos los equipo franceses estén haciendo eso. Ése es el espírituo olímpico".

¿Jugará en el Real Madrid?

Sobre su futuro, la estrella francesa no quiso desvelar nada de su próximo club, pero afirmó que "Mi próxima aventura será muy excitante. Descubriré cosas nuevas que me harán muy feliz. Mi padre quería que marcara la historia del campeonato antes de irme".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado