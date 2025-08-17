Chimaev conquista el peso medio y el estrellato de la UFC

El peso medio de la UFC tiene nuevo monarca y proviene de Rusia, aunque compite para los Emiratos Árabes Unidos. Es el checheno Khamzat Chimaev y su reinado empezó tras imponerse por decisión unánime (50-44, 50-44 y 50-44) al sudafricano Dricus du Plessis en un combate que dominó de principio a fin y que fue la pelea estrella del evento 319.

La victoria de Chimaev fue insultante, aunque no consiguiera el KO. Su superioridad fue tal que llegó a batir el récord de golpeo en el suelo. El caucásico, ovacionado por el público, no quiso ponerse su nuevo cinturón y aseguró que no era importante para él.

En el octógono fue un ciclón. Buscó el derribo desde el principio, logró 10 de 12 en toda el combate, y en cuanto lo logró comenzó a golpear de forma constante al sudafricano que se defendía como podía. Una constante que se repitió en los cuatro primeros asaltos. En el quinto Du Plessis dio algo más de pelea, buscó el intercambio de patadas e incluso llegó a tumbarlo, pero fue un espejismo. El cinturón viaja a Rusia y pasa a manos de Khamzat Chimaev que se mantiene invicto con un espectacular 15-0.