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El Chelsea despide a su entrenador Liam Rosenior

El club londinense ha tomado la decisión por los malos resultados y nombra a Calum McFarlane como técnico interino hasta final de temporada

Liam Rosenior, entrenador del Chelsea, da instrucciones durante un partido.

EFE

Liam Rosenior, entrenador del Chelsea, da instrucciones durante un partido.

Redacción Deportes

Publicado el

1 min lectura

El Chelsea Football Club ha comunicado oficialmente la destitución de su entrenador, Liam Rosenior. En un comunicado, el club ha querido 'dejar constancia de nuestra gratitud a Liam y su personal por todos sus esfuerzos durante su tiempo en el Club'.

Una decisión meditada

La entidad ha subrayado que 'no ha sido una decisión que el Club haya tomado a la ligera'. Sin embargo, los malos resultados han sido el detonante. 'Los resultados y el rendimiento recientes han caído por debajo de los estándares necesarios cuando todavía queda mucho por jugar esta temporada', explica el comunicado.

El club ha destacado que 'Liam siempre se ha comportado con la máxima integridad y profesionalidad' desde su nombramiento a mitad de temporada y le desea 'todo el éxito en el futuro'.

Relevo interino y objetivos

Calum McFarlane asumirá el cargo de entrenador interino hasta el final de la temporada, con el apoyo del cuerpo técnico existente del club. El objetivo es luchar por 'lograr la clasificación europea y avanzar en la FA Cup'.

Mientras el club trabaja para 'aportar estabilidad al puesto de entrenador', se llevará a cabo un 'proceso de autorreflexión para realizar el nombramiento correcto a largo plazo'.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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