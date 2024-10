La charla que revela Brecht Dejaegere con Leo Messi: "¿Mejor París que Miami? El PSG era 'la merda'"

Al futbolista belga Brecht Dejaegere le ha cundido lo suficiente su año de estadía en la MLS de Estados Unidos, en las filas del Charlotte.

Allí, tuvo la oportunidad de coincidir con Leo Messi, algo que ya le sucedió cuando era jugador del Toulouse, y el argentino formaba parte del monstruoso proyecto del PSG que acabó por no ganar ninguna Copa de Europa.

Hoy, jugador del Kortrijk, de la Liga Belga, Brecht Dejaegere repasa un montón de anécdotas en una larga entrevista que da en un portal de su país, entre las que se hallan los encuentros con su ídolo Leo Messi.

CORDONPRESS Leo Messi, en acción durante un partido con el Miami FC, en la MLS

Para Dejaegere, coincidir con Leo Messi en un campo "era un sueño". En la entrevista, habla del impulso que la llegada de Messi dio a la MLS: "La llegada de Leo a Miami fue muy importante".

Y esa temporada, durante el partido entre Charlotte y Miami, ambos se cruzaron, y el belga decidió charlar con Leo de forma amistosa: "Cuando pitan el final, le pregunté si estaba mejor en Miami que en Francia. Y se sorprendió, le dije que había jugado contra él, con el Toulouse, en el Parque de los Príncipes", le recordó al astro argentino.

"Ni se acordaba ni de mí, pero era mi sueño de la infancia hecho realidad. Messi siempre ha sido mi jugador favorito y fue una locura conocerlo..."

"Entonces, ese día, me dijo que para él, el PSG, era ' la merda' . Sí, ' la merda' porque al principio la acogida por parte de los parisinos había sido buena, acabó muy descolocado tras el fracaso en la Champions: le pitaban cada balón que tocaba y así estaba", reveló.

Sin embargo, fue incapaz de pedirle su camiseta: "No me atreví. Sé que en cada partido, se la piden cien chavales, está harto. Tengo la de Busquets, la de Mathieu Valbuena, Harry Kane, Julian. Draxler, Moussa Dembelé... La de Sergio Busquets, me sorprendió que él también me la pidiera", confesó.

LA SALIDA DE MESSI DEL PSG

La salida de Leo Messi del PSG se produjo de forma oficial en junio de 2023. Messi llegó a París procedente del Barcelona en 2021, pero lejos de ganar la soñada Liga de Campeones, el palmarés del delantero en el PSG se redujo a dos Ligas y una Supercopa francesa.