Carvajal: "España no es racista, los que insultan son gente que va al fútbol a descargar su rabia"

El jugador internacional español Dani Carvajal aseguró que en el partido amistoso entre España y Brasil de este martes en el Santiago Bernabéu intentará usar "todas las armas posibles" para defender y frenar a sus compañeros en el Real Madrid Rodrygo y Vinícius Jr., si bien cree que este último es capaz de desbordar a cualquiera y que es difícil dar "consignas claras" para detener su fútbol.

"Intentaré sacar todas las armas posibles que conozco de los entrenamientos y ayudar a mis compañeros para frenarlos. A los brasileños les va a costar, tenemos una selección muy buena y mañana intentaremos sobrepasar a Brasil", manifestó el lateral derecho en rueda de prensa.

En cuanto a cómo frenar a Vinícius Jr., reconoció que es "difícil" tener "consignas claras". "Con el talento de Vini, es capaz de desbordar a cualquiera. Hay que intentar estar cerca y no darle espacios, no comerte sus amagos y recibir ayudas. Un poco ahí estará la clave", comentó.

Sobre el duelo, aceptó que más que un amistoso lo afrontan como una final. "Es un España-Brasil, algo fantástico y en casa, en el Bernabéu. Lo tomamos como casi una final, un último partido antes de la lista de la Euro y todos queremos estar ahí y demostrar a la gente que tenemos un gran equipo", aseguró.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Queremos hacer un gran partido y ganarles. No puede haber mejor escenario para jugar un partido así y hay que disfrutarlo", reconoció Carvajal, quien cree también que este choque es el mejor escenario posible para luchar contra el racismo que, entre otros, sufre Vini Jr. en la competición doméstica.

Además, aseguró que lo dará todo ante sus compañeros de club y contra el resto de brasileños. "Te puedes lesionar más entrando flojo que fuerte. Al ser amistoso, muchas veces hay acciones en las que no vas tanto al límite. Pero a este nivel, entre dos selecciones grandes, el partido va a ser de máxima exigencia y no me guardaré nada", aportó.

"Es un escenario y partido idílico para afrontar este problema, en la lucha contra el racismo", opinó el jugador. "No, al final para Vini no creo que sea un tema del que hablar, lo comentará en su entorno más privado. Nosotros en el vestuario le ayudamos lo máximo que podemos", señaló sobre cómo se lleva el tema en el vestuario del Real Madrid.

De todos modos, Carvajal negó que España sea un país racista. "No creo que España sea un país racista. Tenemos un nivel de integración altísimo. Vengo de un barrio humilde de Leganés, he crecido con chicos de todas las nacionalidades y no he tenido ningún problema, tengo amigos de otro color de piel, como suele decirse. Es más algo de gente que va al fútbol a descargar su rabia y su ira, y tiran por ahí. Es una pena. Esa gente no tendría que entrar a los estadios porque es lo más triste de este deporte", se sinceró.

Carvajal está siendo un fijo en los esquemas de Luis De la Fuente y espera poder estar en la Euro de este verano. "Ojalá que no me lesione. Es verdad que esta temporada he podido disfrutar de todas las listas y estoy muy orgulloso de ello. La continuidad me está haciendo vivir una de mis mejores temporadas. Tenemos aquí un grupo de 50 o más jugadores que pueden estar en la lista de la Euro, seguro que habrá algún contratiempo pero vendrá otro que lo suplirá con garantías, sea la posición que sea", opinó.

"Ni mucho menos. Estoy aquí para sumar, desde el prisma que me toque. Todos queremos conseguir los campeonatos y se gana cuando todos remamos en la misma dirección", añadió sobre la importancia que tiene en el equipo español. Preguntado por la reciente derrota contra Colombia, le restó importancia. "Veníamos de una fase de clasificación muy buena. El del otro día era un partido difícil, el míster dio alternativas a chicos que estaban debutando, como Dani Vivian, dio minutos a todos", argumentó.

De ahí que vea a España como una de las candidatas a ganar este verano la Eurocopa de Alemania. "Podemos ser una de las candidatas a la Euro. El ejemplo de Italia, que salió campeón, hace referencia a que con un gran grupo y un gran trabajo puedes hacerte con la copa", manifestó.

Y destacó el gran nivel de los más jóvenes, como Pau Cubarsí o Lamine Yamal, del FC Barcelona. "Darle la enhorabuena por el debut, el otro día. Pau es muy joven pero en los entrenamientos y en los minutos del otro día no desentona para nada. Lo demuestra también en su club. Es uno de los candidatos a estar en esa Eurocopa. Pau, Lamine o Gavi en su día son jugadores muy jóvenes que están dando el nivel", aseguró.

Por otro lado, cree que será mejor para el grupo que los temas extradeportivos de la RFEF vayan a menos. "No es algo cómodo para los jugadores, también nos perjudica como jugadores que defendemos a nuestro país. Pero intentamos aislarnos y hacer nuestro trabajo de la mejor forma posible. Esperamos estar más tranquilos en esos temas extradeportivos", concluyó.